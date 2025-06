Affari Tuoi, Giuseppe e la beffarda disfatta: partita disastrosa

Il concorrente di stasera è papà da una ventina di giorni di Sofia. Dopo i doverosi saluti alla piccolina e alla moglie, presenta il fratello Mario che giocherà con lui. Di mestiere svolge quello di carabiniere, ha 41 anni e vive da più di 20 a Roma. Dopo le presentazioni si scopre che il pacco pescato da Giuseppe alla ruota è il 18. Entra in studio il carismatico Thanat con la specialità della serata. Si tratta della squisita delizia al limone.

Il primo tiro è rivolo al Molise con il 5. E la doccia gelata è subito servita: vanno via infatti 300.000 euro. Ci si sposta rapidamente in Sicilia, con il 13 ove erano contenuti 10.000 euro. Ora è il momento della Lombardia con l’1. Scappano di mano 5.ooo euro. Ci si dirige in Toscana con il 9 ove si celavano solo 500.euro. Adesso viene chiamata l’Emilia Romagna con il 7 ove c’erano 30.ooo. Infine, grande protagonista è il Piemonte, con l’11. Niente paura, vanno via rapidi come il vento solamente 20 euro.

Prima telefonata del Dottore che propone l’assegno da 25.000 euro che viene prontamente rifiutato. Il primo dei tre tiri è rivolto con furore verso il pacco numero 2, connesso stasera alla Basilicata. vi era nascosta la specialità culinaria della serata. Si prosegue con la Calabria con il 20 e si scopre ben presto che non sia stata una scelta molto fortunata. Difatti scivolano dalle dita ben 200.000 euro. Ci si sposta in Puglia con il 12 che conteneva 15.000 euro.

Niente cambi e sfumano belle cifre fin da subito

Risuona il telefono rosso e a questo giro viene messo su vassoio d’argento un cambio che però non viene, alla fine, considerato. Si prosegue a giocare e ci si dirige verso le Marche con il 3. Bagno ghiacciato poiché vi erano ben celati 75.000 euro. Scatta il momento del mantra per poi decidere di dirigere il terzo tiro verso il 17, quello della Sardegna. E si ritrova subito dal momento che, dopo averlo spacchettato, si scova 1 euro. Adesso ci si dedicata un attimo alla meditazione. E’ il momento del Friuli Venezia Giulia con il 4 e scatta la fiesta. Difatti vanno via 50 euro.

Lo Squalo riparte all’attacco e chiede di pescare a carte la sua prossima proposta. Si pesca quella relativa al cambio. Niente da fare, Simone vuole proseguire il suo percorso. Ci si dirige verso il pacco 10, relativo stasera all’Abruzzo. Scivolano via 20.000 euro. E’ la volta del Lazio con il 6. Immensa è la gioia quando si scopre che al suo interno c’era lo 0. Scatta il momento del balletto guidato da uno scatenato Stefano.

Giuseppe perde tutto, il pacco 18 non gli ha portato fortuna

Viene chiamato l’8 della Liguria e qui si scopre che se ne stava a fare un riposino il dolce Gennarino che poi, destato, corre dal conduttore campano per qualche veloce coccola. Il Dottore richiama e stavolta l’offerta è di 15.000 euro che non viene minimamente presa in considerazione. Adesso rimangono due pacchi rossi e tre blu. Il tiro va lanciato verso il pacco 16, dell’Umbria. La partita però si complica, come sostiene De Martino, dal momento che lì c’erano 50.ooo euro.

Altra telefonata e viene proposto un altro cambio ma la risposta del concorrente è ancora un sonoro no. Si punta il Veneto con il 19. Nessun brivido per via dei 200 euro contenuti. Ultimo tiro mentre rimangono 5, 100 e 100.ooo euro. Stavola l’assegno messo in mano al giocatore è di 19.000 euro, 1000 euro per ogni puntata alla quale lui ha partecipato come pacchista. Scatta, ancora una volta, il rifiuto anche se non è stato facile metterlo in atto. Ci si rivolge al pacco 14, quello della Val D’Aosta. E l’adrenalina sale perché vi erano 100 euro.

Finale da cardiopalma mentre risuona il telefono per l’ultimissima offerta. L’assegno è di 30.ooo euro ma, dopo una lunghissima riflessione, viene tritato dal prode Mario. Si spacchettano il 18, quello di Giuseppe, nonché il 15 quello rimasto tra i pacchisti. La Dea Bendata stasera non è stata clemente visto che in quello del giocatore non ci stavano 100.ooo euro ma solo 5 euro. Grande partita ma con un finale decisamente sfortunato.