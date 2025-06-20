Affari Tuoi, Giovanni accetta l’offerta del Dottore: quanto c’era nel pacco

Il giocatore proviene esattamente dalla provincia di Cosenza ed è un grande appassionato di film, anime e sport. Si allena ogni giorno. Gioca con la sua amata nonna Nella che è la gioia di vivere, come l’ha descritta Stefano. Ha cresciuto il nipote, è stata una grande ricamatrice e vive in una piccola casa. E’ fiera del nipote che descrive come bravo, buono e rispettoso.

Il pacco pescato da Giovanni alla ruota è il numero 2. Entra in studio Thanat, elegantissimo e sorridente come sempre. Il piatto delle serate sono le susumelle, degli squisiti dolci al cioccolato. Si inizia a giocare e il primo tiro è per la Sardegna con l’8 dove c’è la new entry Romina. Poco male visto che vi erano 15.000 euro. E’ il turno del 17, quello della Toscana ove vi erano 20.000 euro. Ci si dirige ora in Veneto con l’11 ed ecco che viene scovato l’irresistibile Gennarino. Continua a giocare la nonna andando in Liguria con il 7. Qui si prova un brivido. Difatti vanno via 50.000 euro. E’ il turno delle Marche con il 15 che celava 30.000 euro. Si spacchetta ora il 14, relativo alla Lombardia e si scopre che vi erano nascoste le mitiche susumelle.

Campane a festa poco prima che arrivi la prima telefonata dello Squalo. E’ Giovanni che richiede l’offerta e qui “si parte forte”, come sostiene De Martino. Il Dottore è stato generoso visto che ha offerto 38.000 euro ma il giocatore rifiuta subito. Non c’è tempo da perdere e si chiama subito il Piemonte con il 5. Immensa è la gioia visto che vi erano solo 20 euro. Il secondo tiro è per la Campania con il 4. E si rivela decisamente fortunato: 200 euro che non feriscono. Nonna Nella è scatenata e la sua gioia di essere a fianco del suo primo nipote è più che palpabile. Giovanni chiama subito la Basilicata con il 10. Conteneva 5 euro che fanno saltare lo studio.

Giovanni rifiuta tutto quanto, la sua incredibile giocata tecnica

Le campane sono festose e lo showman campano è soddisfatto dopo l’ottima tripletta di tre pacchi blu. Il giocatore sembra deciso ma Nella pare un poco preoccupata. All’orecchio ha detto al suo nipotone che gli vuole bene, lo ha confessato lei stessa. Il Dottore richiama e mette su un piatto d’argento ben 42.000 euro. Nonostante la parente lo inviti a pensarci bene, il ragazzo non ne vuole sapere. E così si trita anche questo assegno e si va ai prossimi tre tiri. Si punta al 6, quello dell’Emilia Romagna, ove si celavano 500 euro. E’ il momento ora della Sicilia con il 16 e qui i cuori di nonna e nipote iniziano a tremare. Difatti scivolano dalle dita 300.000 euro.

Adesso è la volta del Lazio con il 18 e la festa è grande: finalmente è arrivato lo 0 e, dunque, il momento del balletto. Nonna Nella balla con il Presidente del quale, a detta sua, se ne è innamorata. I due ballano al centro studio una bella baciata tra l’entusiasmo generale in studio. La donna è felice ma il momento del ballo dura poco. Risuona il famoso telefono rosso e stavolta la proposta economica è di 30.000 euro. Giovanni però è deciso, non ne vuole sapere. Ha le idee chiare e chiama il 12, del Trentino Alto Adige. Qui la partita si complica, come sostiene Stefano, ma non per il giocatore, bensì per il Dottore. Difatti vanno via 50 euro.

Il tifo è da stadio mentre lo Squalo propone un cambio che non viene considerato. Il concorrente chiama il 15, della Puglia, dunque raggiunge il mitico Presidente. Prima di aprire il suo pacco viene mostrato l’intimo notte del pacchista, diventato ormai un vero personaggio. Dopo l’irresistibile gag, si scopre che sono andati via per colpa di questo tiro 75.000 euro.

Il Dottore a questo giro propone un assegno da 30.0000 euro, che viene tritato ancora. Punta all’Umbria con il 19, il numero legato al compleanno della mamma del concorrente, e scappano 5.000 euro. Ora lo Squalo offre il cambio che viene accettato. Giovanni sceglie il 13 che era del Friuli Venezia Giulia. Chiama poi l’Abruzzo con il 20 dove si trovano le splendide gemelle parrucchiere. E qui vi erano 100.000 euro.

Vince 35.000 euro, Nonna Nella e De Martino tirano un sospiro di sollievo

La partita adesso si complica e Nella è visibilmente molto preoccupata. Squilla il telefono e ora per non fare un tiro bisogna giocarsela a carte. Da una parte vi è il cambio e dall’altra l’offerta. Si pesca e la sorte sceglie il primo. “Al momento è indifferente fare un cambio, le probabilità sono uguali”, dichiara Giovanni che avvia un rifiuto. Punta al pacco 3 del Molise dove ci sono 10 euro.

Lo Squalo richiama mentre la nonna riprende colore. La proposta adesso è di 35.000 euro, l’esatta metà della cifra agognata dal concorrente che comunque accetta i soldini sostenendo che il divario tra i 10.000 euro e i 200.000 euro rimasti è enorme. Inoltre ci sono ancora ” in giro” 100 euro.

Solo per curiosità decide di aprire il pacco 1, il suo numero del cuore. Non lo ha scelto perché gli fa paura e poiché il padre gli aveva consigliato di optare, dopo aver fatto alcuni calcoli, il 13 Fatto sta che nel 1 vi erano 100 euro. Parte il toto scommesse per capire quanti soldini ci possano essere nel famoso pacco che ora ha Giovanni. Si spacchetta con la consapevolezza che il giocatore, in ogni caso, ha avuto tra le mani i 200.ooo euro visto che la cifra mancante è quella insieme ai 10.000 euro. Nonna Nella è sulle spine ma è al settimo cielo quando viene svelato che la cifra più alta era nascosta nel 2 che il ragazzo aveva pescato alla ruota ma poi cambiato.