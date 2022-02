“E datemi Fiorello e Panariello alla tv“, cantavano gli Articolo 31 in Italiano medio. Non si chiederà tanto, ma almeno una fiction al posto di Affari tuoi Formato famiglia, l’ennesima rivisitazione del game show campione di ascolti agli inizi degli anni Duemila e poi cassato dopo un periodo di appannamento per fare posto a I soliti ignoti, tuttora in onda.

In onda dalle 20.35 a mezzanotte inoltrata, non basta affidare un programma così claudicante a colui che ha portato il Festival di Sanremo alla sua seconda golden age. Anzi, tra kermesse canora, I soliti ignoti e Affari tuoi Formato famiglia viene da preoccuparsi per la salute di Amadeus, che avrebbe tutto il diritto di riposarsi dopo le fatiche in Riviera o almeno di condurre al massimo una trasmissione tra le due. Il rischio burn out è dietro l’angolo.

Ama – ma da quando a noi al di fuori del jet set è permesso chiamarlo così? – è così sovraesposto da mamma Rai che gli si perdona anche la presenza nel game show di Giovanna Civitillo, conosciuta dal conduttore ai tempi della mitica Scossa de L’Eredità, diventandone la moglie ma soprattutto la cointestataria del celeberrimo account Instagram Giovanna e Amadeus, citato perfino nella canzone de Lo Stato Sociale Combat Pop.

Per fortuna nell’apertura di un pacco e l’altro da parte dei familiari dei concorrenti ci sono in sottofondo le canzoni dell’ultima edizione della manifestazione musicale ligure. Quando la fortuna è favorevole ai giocatori partono Apri tutte le porte di Gianni Morandi e Dove si balla di Dargen D’Amico, mentre nella seconda partita si è esibito Matteo Romano, in gara a Sanremo 2022 con Virale dopo aver vinto con Tananai (la rivelazione del Festival nonostante l’ultimo posto in classifica) e Yuman (già sparito dai radar) la serata di Sanremo Giovani. Per la prima volta la voce del famigerato Dottore è ascoltabile in studio, ma la notizia non dovrebbe fermare le rotative o spostare le masse da C’è posta per te all’ammiraglia Rai sabato prossimo.

Dopo l’assenza di coppie unite civilmente nell’altrettanto soporifero Affari tuoi – Viva gli sposi!, auguriamoci almeno la presenza di una famiglia omogenitoriale in Affari tuoi Formato famiglia, ma davanti a questa evenienza per il sabato sera su Rai 1 crediamo sia più probabile trovare Novak Djokovic in territorio australiano.