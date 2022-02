Affari tuoi formato famiglia e i vip della prima puntata

L’appuntamento è fissato per sabato 19 febbraio in prima serata su Rai1 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 di Monica Maggioni. Parliamo di Affari tuoi formato famiglia, la nuova versione, quella famigliare, del fortunato quiz di Rai1 che esordì sulla rete ammiraglia della televisione pubblica nell’ottobre 2003 con la guida di Paolo Bonolis. Il programma è tornato poi lo scorso anno, sempre nel sabato sera con Carlo Conti in una versione per coppie in attesa di convolare a giuste nozze.

Dunque stavolta tocca alle famiglie con la conduzione del buon Amadeus reduce dai trionfi del settantaduesimo Festival della canzone italiana. Sabato sera, 19 febbraio, andrà in onda dunque la prima puntata di questa nuova serie del gioco a premi prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vediamo come si svolgerà il programma e i vip ospiti.

La trasmissione sarà formata da due partite distinte, la prima vedrà protagonista un concorrente che giocherà con i suoi famigliari ed amici depositari dei vari pacchi, Fra di loro ci sarà Giovanna Civitillo che guiderà il marito Amadeus nella conoscenza dei famigliari del concorrente in gara. In mezzo a loro ci sarà anche il buon Gigi D’Alessio, primo vip ospite di Affari tuoi formato famiglia.

Nella seconda partita sarà un vip a giocare insieme ai suoi amici e parenti ed il primo vip a giocare in questa nuova versione di Affari tuoi sarà Antonio Cassano con i suoi amici e famigliari, sempre con Giovanna dietro ai pacchi, in questa seconda partita i soldi vinti andranno in beneficenza, cosi come accade nelle puntate dei Soliti ignoti.

Antonio Cassano, con i suoi amici e parenti e Gigi D’Alessio saranno dunque i primi vip ospiti di questa nuova versione di Affari tuoi, in onda sabato sera 19 febbraio dalle 20:40 e fino a mezzanotte dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.