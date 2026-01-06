Affari Tuoi, estrazione Lotteria Italia 2026: la formula e i premi in palio stasera 6 gennaio

Stasera su Rai 1 va in onda lo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: ecco come funziona l’estrazione dei premi e quali sono gli ospiti attesi in studio

Torna anche quest’anno l’appuntamento tradizionale con lo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi, in onda stasera oggi su Rai 1 a partire dalle 20.35 in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma. Alla conduzione Stefano De Martino, che guiderà la serata più attesa dell’anno per milioni di italiani, quella in cui verranno svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia con il primo premio da 5 milioni di euro.

Un premio speciale da 300mila euro prima della diretta

La serata si aprirà con una novità importante: durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intorno alle 20.30, verrà estratto in diretta un premio speciale da 300mila euro, una delle principali innovazioni di questa edizione della Lotteria Italia.

Come funziona lo Speciale Lotteria Italia

La formula della serata sarà diversa rispetto alle puntate classiche di Affari Tuoi. Dopo una partita tradizionale giocata dal concorrente di una regione contro il dottore – Pasquale Romano – si passerà al momento clou dedicato alla Lotteria Italia.

Cinque personaggi famosi saranno protagonisti di un meccanismo innovativo: ciascuno di loro sceglierà un pacco contrassegnato da un simbolo, collegato ai biglietti vincenti i premi di prima categoria. Non ci sarà però la classica apertura progressiva dei pacchi, ma una gara a quiz dedicata alle regioni italiane. Ogni risposta esatta vale un punto e il primo concorrente a raggiungere tre risposte corrette conquista la posizione migliore in classifica.

La classifica finale determinerà l’ordine di assegnazione dei premi: il primo classificato si aggiudicherà il primo premio da 5 milioni di euro, mentre gli altri quattro concorrenti otterranno, a scalare, i restanti premi di prima categoria. Solo al termine del gioco i pacchi verranno aperti in diretta, svelando i biglietti vincenti e gli importi associati a ciascun simbolo.

Gli ospiti della serata

Una lunga lista di ospiti accompagnerà Stefano De Martino in questa serata “extra large”, come l’ha definita il conduttore, ricca di musica, intrattenimento e divertimento. In studio sono attesi Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina (Luigi Luciano), Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino e Simon & The Stars.

Da segnalare un cambio dell’ultimo momento: Raoul Bova, inizialmente annunciato tra gli ospiti da De Martino nella puntata del 2 gennaio, non sarà invece presente nel corso della serata.

Ultimi minuti per acquistare i biglietti

Per chi non avesse ancora acquistato il biglietto, c’è tempo fino alle 20.30 di stasera per comprare i biglietti cartacei nelle ricevitorie e nei punti vendita autorizzati, mentre la vendita online si è chiusa alle 8.00 di ieri, lunedì 5 gennaio. L’elenco completo dei biglietti vincenti di tutte le categorie sarà disponibile sul sito ufficiale www.lotteria-italia.it a partire da domani, mercoledì 7 gennaio 2026.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.