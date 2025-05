Affari Tuoi, Elena dal Friuli Venezia Giulia accetta 36.000 euro del Dottore, De Martino festeggia

La concorrente vuole lavorare nel Sociale, in particolare nel settore umanitario. Gioca con la sorella Elisa, di 35 anni, mamma a tempo pieno di due bimbi, Giorgia e Raffaele. Laureata in Psicologia metterà in difficoltà il Dottore. Il pacco scelto da Elena è il numero 14. Entra in scena Thanat con la specialità del Friuli, ovvero una squisita cubana.

Si inizia a giocare e il primo tiro è rivolto all’Emilia Romagna, numero 5, che contiene 200 euro. Si va in Puglia con il 13. Qui ci sono solo 5 euro che strappano non pochi sorrisi. Ci si sposta ora in Molise con il pacco numero 17. Si spacchetta e si scova subito lo 0. Poco prima di dare vita al balletto, vengono chiamati in pista Lupo e Thanat che coordinano le danze al posto di Stefano.

Elena chiama ora una delle Regioni che ama molto, ovvero la Sicilia. Il pacco relativo è il 18. Sfumano 30.000 euro ma non si perde il ritmo della giocata. Si punta al numero 12, quello della Calabria. Qui trovavano posto ben 75.0000 euro ma le due giocatrici non si fanno perdere d’animo. Sono due vere leonesse.

Ci si sposta in Trentino Alto Adige, con il 17 con il preciso obiettivo di scovare il simpatico Gennarino. Campane tristi perché sfumano in men che non si dica i tanto agognati 300.000 euro. Arriva implacabile la telefonata del Dottore. Manovra classica, cambio oppure offerta. L’assegno è di 25.0000 euro. “Sono tanti soldi, ovviamente, farebbero comodo”, dichiara la bella Elena. In ogni caso non se la sente di accettare perché ha da poco iniziato a giocare. Non vuole demordere ed Elisa la pensa esattamente come lei.

Viene chiamata la Basilicata, con il pacco numero 4 ove si nascondevano 15.0000 euro. Si chiama il numero 15, legato alla Liguria. Vanno via 20.000 euro. Si prosegue con il Lazio, con il 2. De Martino è al settimo cielo: solo 50 euro è il contenuto. Suona il celebre telefono rosso. Ora si mette su un metaforico piatto d’argento la possibilità di un cambio che, però, non alletta affatto le due sorelle.

Adesso è il momento del pacco numero 20, legato alle Marche. 5.000 euro sfuggono di mano ma l’entusiasmo in studio è comunque ancora alto. Si va in Sardegna, con il 19 che contiene soltanto 1 euro. Festa grande e ora si pensa al terzo tiro. L’Abruzzo con il 9 è l’obiettivo. Qui non c’è Gennarino e nemmeno la specialità della serata, come preannuncia il conduttore campano. Difatti lì sì nascondevano la bellezza di 50.000 euro.

Lo Squalo richiama e propone una nuova offerta. E si ritorna ai 25.000 euro in precedenza proposti. Niente da fare neanche ora, si prosegue a giocare. Del resto, come ha sottolineato Elisa, sono lì per giocare. La regione prescelta è l’Umbria, con il pacco numero 6, che contiene 20 euro.

Tra rifiuti e cambio pacco, la giocata scorre veloce

Ennesima telefonata. De Martino sottolinea l’essere scatenato della sorella della concorrente che è una veterano del game show di Rai 1 con ben trenta presenze. La donna rifiuta il cambio del pacco, proposto dallo Squalo. Ci si sposta in Piemonte, con il 3. Doccia fredda dal momento che evaporizzano 100.000 euro. Stefano invita a rimanere calmi poco prima di risentire il Dottore.

Si può scegliere tra un cambio o un’offerta e la si gioca a carte. Viene scelta la carte relativa al primo. L’istinto di Elisa dice di farlo ma la sorella non è dello stesso parere. E così arriva un altro rifiuto. Tutti l’acclamano in studio e si richiede il momento del mantra. Ci sono ancora quattro pacchi blu e solo due rossi.

Il primo tiro è rivolto al 1, quello legato alla Lombardia che contiene la specialità del Friuli Venezia Giulia. Si sta recuperando terreno, anche perché sono ancora in palio 200.000 euro. Squilla il telefono. Per un tiro si offrono 19.000 euro. Elisa avrebbe delle ambizioni più alte non perché non abbia il rispetto del valore dei soldi ma, ammette che, è quella non è solo la sua partita ma anche quella della sua amata sorella. E pertanto, avendo a disposizione la somma più alta menzionata da poter ancora vincere, decide di rifiutare l’assegno.

Lei punta in alto, De Martino è con lei e la incoraggia. Si vuole scovare il delizioso Gennarino. Si chiama il pacco numero 10, della Toscana. Vanno via 10.000 euro. Ora, o tutto o niente, è chiaro che sia così. Lo Squalo vuole approfittarsi dell’agitazione di Elena e opta per un cambio. Ci si ragiona a lungo, le due confabulano a bassa voce. In ogni caso vogliono giocare fino alla fine e accettano la proposta.

Elena e la sorella Elisa accettano 36.ooo euro, il Dottore ha fatto centro

Il nuovo pacco prescelto è l’11 che era della Campania. Si decide di aprire il 14 che prima era quello di Elena. Ed era proprio lì che si era nascosto il dolcissimo Gennarino che viene coccolato dallo showman napoletano e dalle due bionde concorrenti. Richiama il Dottore. Manca un tiro alla fine e arriva l’offerta economica pari a 36.000 euro.

Si parla della stessa cifra rifiutata nella serata di ieri che è stata rifiutata per poi perdere anche allo step della Regione Fortunata. Il paragone potrebbe spaventare ma Elena ed Elisa cercano di non perdere la calma. Fanno un sondaggio e chiedono agli altri colleghi di gioco se accetterebbero i soldini oppure no. Mancano ora due pacchi blu e uno rosso, quello dei famosi 200.000 euro. L’indecisione sale e si impadronisce della mente della concorrente che si trova, di fatto, innanzi a un grande dilemma.

Sente che è giunto il momento di fermarsi perché, sebbene si parli di un gioco, si parla comunque di soldi che hanno un certo valore. Accetta l’offerta e il pubblico è ancora una volta con lei. Deve essere comunque messere in atto l’ultimo tiro. Viene chiamato il pacco numero 8, quello del Veneto. Si spacchetta e si scopre che lì c’erano 500 euro. Richiama lo Squalo ma ormai i giochi sono fatti. Adesso bisogna aprire il pacco 11, quello che la concorrente ha scambiato con il suo. C’erano soltanto 100 euro mentre nel 16 2000.000 euro.