Affari Tuoi e la sfida a Gerry Scotti: arriva la frecciatina del Dottore?

La nuova stagione tv ha come protagonista la sfida a colpi di Auditel tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Un confronto continuo che sta interessando l’opinione pubblica, e i telespettatori, che si dividono tra i due quiz game. Del resto Mediaset ha scelto di far debuttare la nuova versione de La Ruota della Fortuna in piena estate, una decisione che si è rivelata vincente visto che Gerry Scotti e il suo staff hanno ottenuto punti di share inaspettati. Inoltre il debutto di Affari Tuoi non ha pregiudicato il successo del format, tanto che Scotti ha vinto il testa a testa con De Martino in più occasioni.

Affari Tuoi, nella versione condotta dall’ex allievo di Amici non è più leader dell’access prime time, e si contende il pubblico con La Ruota della Fortuna. In questo clima, non proprio disteso, non sono mancati i commenti e le battute social da parte dei vari protagonisti. Pier Silvio Berlusconi ha fatto i suoi complimenti pubblici a Scotti e a tutti coloro che lavorano a La Ruota della Fortuna, l’AD di Mediaset è apparso in studio proprio per omaggiare il successo ottenuto dal quiz game. Scotti invece, in modo ironico, ha mandato i suoi saluti a Carlo Conti, un’atteggiamento che è stato interpretato in modo diverso.

E se Stefano De Martino non ha rilasciato fino ora nessun commento in merito, il Dottore, l’altra faccia di Affari Tuoi, nei giorni scorsi ha pubblicato un post che appare inerente alla situazione di confronto esistente tra i due programmi. Pasquale Romano, storico autore tv, e voce del Dottore ha pubblicato uno scatto decisamente criptico. L’immagine ritrae il libro di Eugenio Borgna, Il tempo e la vita, e sopra è ritratta la scritta: “È solo questione di tempo”.

Il Dottore, battuta polemica vs La Ruota della Fortuna

Il post del Dottore ha allertato l’attenzione dei fans, che stanno seguendo la sfida quotidiana tra i due format. E’ evidente che nonostante i successi iniziali del programma Mediaset, il Dottore è certo che Affari Tuoi tornerà ai fasti dello scorso anno. Del resto durante l’ultima stagione De Martino ha monopolizzato l’Auditel e ha più volte battuto Striscia la notizia. La situazione attuale pregiudica anche il possibile ritorno in video del tg satirico di Ricci, che ufficialmente dovrebbe tornare in onda la seconda settimana di Novembre.

Romano è apparso enigmatico e sicuramente il suo post non si riferisce alla polemica in corso, anche se in molto sono convinti del contrario. Il Dottore è presente ad Affari Tuoi da diversi anni, e inoltre il suo ruolo è determinante per la riuscita del programma. Ha lavorato e interagito con tutti i diversi conduttori e ha creato con De Martino un rapporto davvero speciale. I due hanno anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme.

Pasquale Romano: “Il mio compito è metterli in difficoltà”

Pasquale Romano lavora in tv ormai da tempo, ma non ama apparire e anche sui social ci tiene a mantenere un basso profilo. Di lui si hanno poche informazioni, e difficilmente rilascia interviste. Tuttavia, in una recente dichiarazioni rilasciata al magazine Oggi, ha spiegato qual è il suo compito ad Affari Tuoi e quale tattica usa per interagire con i pacchisti di turno:

“Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio.” Ha poi concluso: “Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”.