Affari Tuoi, “che fine ha fatto Thanat?”

Nello studio di Affari Tuoi pare esserci aria di cambiamento. Il game show televisivo di Rai 1 continua infatti ad essere protagonista della sfida – a colpi di audience – con La Ruota della Fortuna, il programma “dirimpettaio” di casa Mediaset condotto da Gerry Scotti. Le novità sembrano essere tante, anche perché insieme a Stefano De Martino c’è ora anche Herbert Ballerina. Ai fan non è però sfuggita l’assenza prolungata di Thanat, uno degli ospiti ricorrenti che è ormai diventato un volto fisso della trasmissione.

La “scomparsa” di Thanat dallo studio di Affari Tuoi

La puntata del 6 ottobre di Affari Tuoi ha incassato ancora una volta una sconfitta, dato che La Ruota della Fortuna ha raggiunto più di 5 milioni di spettatori su Canale 5. Intanto il game show di Rai 1 sta cercando di riprendersi il proprio spazio e ha introdotto nel cast fisso del programma Herbert Ballerina, amico e collega di De Martino che ha lavorato con lui anche per Stasera tutto è possibile, riscuotendo sempre un grande successo. Sui social si sta però parlando dell’assenza di Thanat, che non si fa vedere in studio da quasi due settimane.

Il regista di origini thailandesi è, insieme al Dottore, uno dei personaggi più in voga del programma televisivo. Stefano si è sempre divertito a dare vita a gag comiche insieme a lui, tanto che lo ha fatto diventare una vera icona della trasmissione. Le voci dicono che il team di Affari Tuoi potrebbe aver deciso di dare una “rinfrescata” al cast, considerando i bassi ascolti, e di tagliare quindi alcune vecchie conoscenze come Lupo e lo stesso Thanat.

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