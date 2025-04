Affari Tuoi, “beffato” il Dottore: cosa è successo in diretta e qual è la vincita portata a casa

Il programma Rai – condotto da quest’anno da Stefano De Martino – riesce a portare un sorriso a tutti i telespettatori puntata dopo puntata. Di certo il merito è anche del padrone di casa che, con la sua energia e spontaneità, ha letteralmente conquistato i cuori del grande pubblico italiano. Il gioco è semplicissimo: basta indovinare i pacchi contenenti cifre rosse o blu in base alla quantità dei soldi disponibili. A mettere il bastone tra le ruote è invece il Dottore che, tramite un telefono con il filo, comunica cambi oppure offerte.

Nella puntata andata in onda il 10 aprile 2025, a giocare è stato il concorrente Ivan, originario di Piazza Armerina – città dei Mosaici – in provincia di Enna. In rappresentanza della Sicilia, di lavoro fa l’ottico ed è stato accompagnato dalla moglie Ornella, avvocato penalista e con cui ha una storia da ormai dieci anni.

Qual è la cifra portata a casa ad Affari Tuoi

Ivan dalla Sicilia ha quindi giocato con il pacco numero 2 e ha affrontato la gara con calma e dedizione, scegliendo un passo alla volta i pacchi da aprire. Nel mentre, ha chiamato diverse volte il Dottore che ha proposto diversi cambi e offerte. Ad ogni occasione, il partecipante – supportato dalla moglie – ha scelto di rifiutare tutte le cifre dette dal Dottore, decidendo quindi di andare avanti nella partite, al fine soprattutto di divertirsi ma con l’obiettivo di portarsi a casa una bella cifra.

Dopo i diversi No detti al Dottore, sono rimaste 4 cifre: 50, 500, 75.000 e 300.000 euro. Il pacco n.6 conteneva infatti ben 300.000 euro. Il Dottore ha nuovamente chiamato proponendo l’ultimo tiro della partita, con un cambio. A quel punto Ivan ha accettato di scambiare il proprio pacco con quello n.1. Il concorrente ha così scelto di aprire il n.2 e vi ha trovato 500 euro. La chiamata del Dottore è arrivata ancora una volta, e ha proposto un’offerta pari a 27.000 euro. Sotto consiglio della moglie, ha così accettato quest’ultima cifra, portandosela a casa. Nel pacco n.2 – che i concorrenti hanno preso dopo il cambio proposto dal Dottore – c’erano però 75.000 euro.