Affari Tuoi, beffato dal Dottore finisce nel peggiore dei modi: cosa è successo

Il simpatico concorrente dopo aver dato vita nelle scorse puntate a frizzanti gag con il conduttore campano, proviene esattamente da Vinci. Il suo mestiere è quello di parrucchiere e dunque, quando aveva a disposizione un pacco rosso, gli veniva tagliato da Stefano o un pezzetto di barba o di capelli. Opera a Fucecchio e sostiene di avere delle dipendenti fantastiche. E’ sposato con la bellissima Claudia e ha una bimba di nome Ginevra di 11 anni che, a sua detta, ” è un pezzo di cuore”. Gioca con Luca, il fratello maggiore. Ha imparato bene l’Inglese ed è andato in Australia. Una volta tornato, ha aperto un bed and breakfast a Spoleto, dopo aver operato per tanto tempo come barbiere. Finite le presentazioni si nota che il pacco pescato alla famosa ruota da Francesco sia il 12.

Thanat, poco dopo, entra in studio per presentarci la specialità della serata che sono le squisite pappardelle. Il primo tiro è rivolto al pacco 7, quello della Valle D’Aosta dove si nascondevano 20 euro. Ci si sposta in Friuli Venezia Giulia con il 3 ed ecco che esce subito il divertente Gennarino. ” Ci hanno quasi gli stessi baffi”, commenta De Martino riferendosi al cagnolino e al barbiere. Dopo questo buon inizio, ci si dirige in Veneto con il 15. Vanno via 500 euro e scatta immediata la canzone di Achille Lauro Amore cantata a squarciagola dai presenti in studio.

Francesco vuole cavalcare l’onda e punta alla Sicilia con il 16. La Jasmine di Affari Tuoi, spacchetta ed ecco che arriva la prima doccia fredda della serata: 200.000 euro che fanno male. Tocca a Luca a lanciare il quinto tiro e opta per il pacco 9, stasera legato al Friuli Venezia Giulia. La bellissima Marion apre e svela che conteneva 15.000 euro che non fanno perdere l’entusiasmo al concorrente. Si punta all’Emilia Romagna, con il 6. E la gioia è immensa quando si scopre che celava lo 0. Parte il balletto e il giocatore è scatenato. Dopo questo “ottimo inizio”, come lo ha definito Stefano, squilla il telefono rosso.

Al concorrente, che è presente in studio da ben 31 puntate, viene offerto un assegno da 31.000 euro che, a detta, di Francesco, ” non fanno una piega”. Tuttavia li rifiuta e Luca si affretta a disfarsene. Si va in Campania con il pacco 10, dall’amica Titty. Il concorrente inizia a tentennare dopo che verifica il contenuto: 75.000 euro che irritano. “Poteva andare meglio”, sentenzia poco prima che Luca chiami il Molise, con il 2. Il tiro è fortunatissimo visto che vi erano 10 euro. Si punta adesso al 4, quello delle Marche. E anche qui la perdita è notevole: 50.000 euro che fanno comodo. Tuttavia i fratelli non si perdono d’animo: ” Poteva andare meglio ma anche peggio”, questo è il loro pensiero.

Francesco dalla Toscana e la sua giocata ” matassa” che diverte il pubblico in studio e a casa

Il Dottore richiama e propone il cambio. Francesco invita Luca a ragionare con calma. “E’ vero che ci sono più rossi che blu ma è un po’ prestino…”, ritiene il maggiore. E così il giocatore decide di rifiutare. Altri tre tiri e Francesco viene attirato dalle gemelle bionde dell’Abruzzo, le new entry della serata, che hanno il 17. Le donne hanno attirato immediatamente anche l’attenzione di Lupo, De Martino lo ha voluto svelare.

Francesco svela che ha fame ed ecco che nell’aprire il pacco si trovano le magnifiche pappardelle. Ora per lui “la situazione si fa molto interessante”. Si va in Lazio ora con l’1. Ed ecco che scivolano via 300.000 euro. ” Voglio sfatare, voglio il mantra”, questa è la richiesta del concorrente. E’ la volta della Puglia con il 20 dove ci attende Il Presidente. Scatta il momento dell’ilarità con la telefonata dello Squalo. Stefano annuncia il ritrovamento della vestaglia del pacchista con tanto di cappello dopo che in precedenza aveva già mostrato le sue ciabatte. E dopo le risate e i sorrisi, si apre il pacco che conteneva 50 euro.

Il Dottore chiama e De Martino commentando con lui la giocata la etichetta come pirandelliana. Ora si gioca a carte per pescare la proposta dello Squalo. Si pesca quella del cambio. ” Ora ci si pensa bene”, sostiene Francesco. Alla fine “senza rimpianti accetta il cambio”. Molla il 12 per il 6 che era della Lombardia. Ha scelto questo nuovo pacco perché quel numero per lui ha un valore importante, legato a una persona che non c’è più della famiglia di sua moglie. Ora il nuovo tiro è per il Piemonte con il 19. E la sorpresa è grande quando si nota che conteneva 1 euro. Si va veloci e si punta alla Liguria con il 18 perché “è un pacco che mi sta chiamando da tempo”, sentenzia il concorrente. E lì vi erano 5.000 euro.

“Soldi sicuri ” alla fine e il simpatico parrucchiere porta a casa 10.ooo euro

Suona il telefono e l’offerta economica a questo giro è di 18mila euro. Niente da fare, ” Dai strappa”, con queste parole Francesco chiede al fratello di tritare l’assegno. Ci si dirige in Basilicata con il 14 ove si celavano 5 euro. L’entusiasmo alle stelle è alle stelle. Ora manca un solo pacco blu e ben quattro rossi. ” Mi affido a una persona che è stata una vera amica qui…”, sentenzia il concorrente prima di chiamare il pacco 8, quello della Sardegna. Lì vi erano 20.000 euro ma, niente paura, si è ancora in partita.

Il Dottore chiama e stavolta mette su un metaforico piatto d’argento un cambio che risulta “invitante”. Luca sostiene che se il fratello sente di tenerlo il suo pacco non deve accettare la proposta. E così scatta il rifiuto tra gli applausi scroscianti. Ci si sposta in Umbria con l’11. E scappano di mano 100.000 euro.

Francesco non si perde comunque d’animo anche se la delusione fa capolino nei suoi occhi. L’ultima offerta del Dottore è di 10.ooo euro. ” Io sono venuto qui e dopo 31 puntate volevo vincere qualcosa di più. Certo i 10… Puntavo ai 30mila….”, dichiara il concorrente che poi decidere di proseguire a giocare. Il tifo è da stadio prima dell’ultimo tiro della partita. E per esso si sceglie la Lombardia con il 12 ma è il conduttore ad aprirlo. Vi erano 100 euro. Ora la vincita è sicura: nel pacco 6 ci saranno 10.000 o 30.000 euro. ” E a casa portiamo qualcosa”, dichiara il parrucchiere al quale fa eco Stefano: ” Soldi sicuri“.

Lo Squalo propone un cambio. I due fratelli ci pensano perché sia il 6 che il 13, l’altro pacco rimasto, rappresentano molto per loro. Alla fine, dopo i doverosi ringraziamenti a chi lavora dietro le quinte ad Affari Tuoi, viene accettata la proposta. Viene fatto dunque “un colpo da giocatore”, De Martino non ha alcun dubbio in merito. ” Ci siamo divertiti”, dichiarano i simpatici toscani, ancora sorridenti. Peccato che l’ultimissimo cambio non sia stato azzeccato. Difatti nel 6 c’erano i 30mila. Nel suo 10.000 dei quali è comunque soddisfatto.