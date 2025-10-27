Affari Tuoi, arriva la decisione della Rai. Come cambia e perchè il programma di Stefano De Martino

Dall’inizio della nuova stagione a oggi Affari Tuoi è stato al centro dell’eco mediatico a causa del continuo confronto con La Ruota della Fortuna. Il format di Gerry Scotti ha infatti tolto il primato dello share alla Rai, conquistato lo scorso anno da Stefano De Martino, che si è rivelato il personaggio rivelazione della rete di stato. La situazione ha portato la dirigenza Rai a fare alcuni aggiustamenti: prima ha mandato in onda un’anteprima con maggiori contenuti e poi ha allungato i tempi del daytime facendolo finire più tardi. In tal modo si sono allungati i tempi della prima serata.

Tuttavia le iniziative non hanno portato grandi risultati visto che i due quiz game ogni sera si contendono il podio della share con una differenza di punti decisamente minima: è un continuo testa a testa che conferma che i telespettatori apprezzano entrambi i format. Ora la dirigenza dell’Intrattenimento Prime Time Rai ha preso una nuova decisione finalizzata a cambiare ancora una volta la programmazione di Affari Tuoi. Secondo quanto ha riferito l’esperto tv Giuseppe Porro il format, condotto in modo eccellente da Stefano De Martino, subirà un taglio di minutaggio. Una decisione che va contro tendenza rispetto a quanto fatto finora per fronteggiare la concorrenza.

Williams Di Liberatore, direttore della sezione Rai dell’intrattenimento Prime Time ha reso noto che dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà prima: “Si accorcia per consentire la partenza dei programmi di prima serata in orari più accessibili a tutti…”. Una decisione che sorprende, ma che è stata presa pensando al pubblico: “È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni…Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti…”

Williams Di Liberatore: “Spero sia d’esempio…”

Nella nota condivisa il dirigente Rai ha posto in evidenza l’esigenza di rimettere in ordine negli orari, e dare così al pubblico di seguire la programmazione senza penalizzare i programmi serali. Di Liberatore è convinto della decisione presa e si augura che anche gli altri editori seguano il suo esempio:

“È un’ottimizzazione basata sulla durata delle serate e dei titoli che precedono o seguono Affari Tuoi, cercando di non penalizzare troppo gli ascolti”. Per il momento il taglio a Affari Tuoi favorisce La Ruota della Fortuna, che solitamente finisce tra le 21-45 e le 21.50. Ma non è escluso che nei prossimi giorni anche Mediaset possa fare un passo indietro. Del resto Pier Silvio Berlusconi ha manifestato in più occasioni il desiderio di chiudere la prima serata entro mezzanotte.

Affari Tuoi si accorcia: la reazione del pubblico

L’annuncio di un taglio dei minuti di Affari Tuoi è stata accolta dal pubblico con entusiasmo. Del resto in molti si sono lamentati di tempi troppo prolungati rispetto all’inizio del prime time e per questo la decisione Rai ha ricevuto sui social diversi commenti positivi: “Brava Rai!” Ha scritto un utente. E ancora: “Si comincia a capire che la prima serata non può cominciare alle 21.45″.

C’è chi anche chi ha invitato Mediaset ha fare la stessa cosa: “Gerry ascolta”, ha postato un fan. La rimodulazione dell’access prime time sembra oggi necessaria e anche apprezzata del pubblico. Inoltre non pregiudica il successo di Affari Tuoi, che resta un punto fermo della programmazione Rai anche se avrà tempi più stretti e veloci.