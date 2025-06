Affari Tuoi, Alessia dalla Val D’Aosta perde tutto. Becca Gennarino e non azzecca la Regione

La concorrete a soli 13 anni si è trasferita a Emilia Romagna per la pallavolo. Insegna Italiano, Storia e Geografia alle scuole medie. Ama viaggiare ed è laureata in Criminologia. Ha anche lavorato per diversi anni con un investigatore privato. Gioca con sua sorella Chiara che studia Giurisprudenza alla Sorbona di Parigi . Il sogno è quello di diventare magistrato antimafia. La specialità di stasera sono i torcetti, ovvero dei deliziosi biscotti al burro. Ne è stato preparato 1 kg.

Parte la giocata e il primo tiro è rivolto verso la Puglia, con il pacco 12. Si inizia alla grande perché vi erano 20 euro. Ci si sposta in Lombardia con il 4. Via 1 euro. Si punta al Piemonte con il 2 ove erano celati 200 euro. Viene chiamato il 6, quello dell’ Umbria. Si spacchetta e se ne vanno 30.000. Altri due tiri e la speranza adesso è di trovare il simpatico Gennarino. E’ la volta delle Marche con il 19. Niente paura, ci stanno soltanto 10 euro. Si conclude il blocco dei primi sei tiri con il pacco 14, relativo alla Calabria. Sfumano 20.000 euro. Suonano le campane a feste ed ecco che squilla il telefono rosso.

Il Dottore propone un assegno dalla bellezza di 40.000 euro ma Alessia vuole continuare a giocare, dunque lo rifiuta. Si chiama il pacco 20 dell’Abruzzo dove si nascondevano 5.000 euro. Ora ci si sposta in Molise con il 3 ove c’erano i tanto agognati 300.ooo euro. Doccia fredda ma ci sono ancora tantissimi pacchi rossi da scoprire, sei per l’esattezza. Si punta al Veneto con il 9 ed è li che si era scovato lo 0.

La Musica parte incontenibile e il balletto, a quel punto, è d’obbligo. Richiama lo Squalo e ora viene proposto un cambio. La bella Alessia valuta un attimo se cambiare il suo pacco 8 con un altro. In ogni caso, alla fine, non lo accetta. Si prosegue con tre tiri. Ci si rivolge alla Toscana con il numero 10, quello dei campioni, come sostiene Chiara. E ora la doccia è ancora freddissima visto che sfumano 200.000 euro. Ora è opportuno scovare almeno 2 pacchi blu.

Ci si rivolge al pacco 5, del Lazio ed ecco che sfuggono dalle dita pure 100.ooo euro. Parte il momento meditazione poco prima di chiamare il 16, quello della Campania. Ora è Lupo a prendere momentaneamente il posto di Stefano nel momento dell’apertura del pacco. Vanno via 75.000 euro.

Alessia trova Gennarino nel pacco e non azzecca la Regione Fortunata

Lo Squalo chiama e propone di giocarsi a carte cinque tiri. Alessia sorteggia quella relativa al cambio. Secondo lo showman campano questa opzione potrebbe rappresentare una buona opportunità. Nonostante ciò scatta un altro rifiuto. Si chiama l’1 del Trentino Alto Adige che contiene 50.000 euro.

Ci si sposta alla Basilicata con il 13 ove si nascondevano 10.000 euro. Si richiede la messa in scena del mantra e poi Alessia punta la Liguria con il 7. Lì c’erano solo 500 euro e così si ritorna a sorridere. Adesso è il turno del Friuli Venezia Giulia con il 15 ove si celavano 50 euro. Ultimo tiro e si opta per il 17, quello della Sardegna. Si nascondevano 100 euro.

Ora sono da scovare Gennarino, 1 kg di torcetti e 15.ooo euro. Il Dottore offre per un tiro 5.000 euro che non vengono minimamente considerati. E’ la volta dell’Emilia Romagna, con l’11. E vanno via anche 15.000 euro. Ora è il momento di scoprire che cosa c’è nel suo pacco, ovvero l’8. C’era il delizioso Gennarino. Non c’è altro da fare che andare alla Regione Fortunata. Si punta al Piemonte per 100. 000 euro ma non è la risposta giusta. Si dimezza il montepremi e si eliminano 9 regioni. Alessia chiede consiglio a Lupo e a Thanat. Alla fine la scelta cade sulla Sicilia ma la vincente era la Sardegna.