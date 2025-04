Affari Tuoi 7 Aprile 2025: la cifra portata a casa dai concorrenti

Il game show di Rai 1 continua con i suoi colpi di scena, e i suoi concorrenti continuano a intrattenere il pubblico. Di certo, una grande immagine la dà il conduttore Stefano De Martino, che è diventato in pochissimo uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Simpatia, spontaneità e tanta energia: è proprio questa la chiave del successo dello showman che, dopo aver raggiunto la popolarità grazie al talent show Amici in qualità di ballerino, si è dedicato completamente a un’altra carriera dimostrando – anno dopo anno – di essere completamente al passo con i tempi e di saper costruire una parte della tv italiana che resta ogni giorno impressa nella memoria degli spettatori.

Il gioco televisivo Affari Tuoi – che era fino allo scorso anno – condotto da Amadeus non ha di certo perso di vista il grande entusiasmo che riesce a dare gli italiani. Decine di concorrenti sfidano la sorte ad ogni edizione, indovinando i pacchi e sperando di vincere somme che possono arrivare fino a 300.000 euro.

Chi sono i concorrenti di questa sera 7 aprile 2025

La concorrente della puntata andata in onda – su Rai 1 nella fascia pre-serale – il giorno 7 aprile 2025 si chiama Francesca. La giovane donna è originaria del Piemonte, precisamente di Rosta (provincia di Torino). Lavora come assistente in uno studio odontoiatrico, è mamma dei due bimbi Ambra e Mattia, e ha giocato ad Affari Tuoi insieme alla sorella Chiara, che nella vita fa invece l’addetto alla vendita in un negozio di abbigliamento di articoli sportivi. Le due sorelle hanno giocato con il pacco numero 11.

La partita è iniziata per loro in modo molto positivo ma, un pacco dopo l’altro, le due sono riuscite ad accettare la strada su cui le ha condotte il destino. Dopo diversi tentativi, Francesca e Chiara sono riuscite a trovare i 100.000 euro, e il Dottore ha così offerto il cambio. Le concorrenti del Piemonte lo hanno però rifiutato, mentre nei due tiri successivi Francesca e Chiara hanno trovato i 30.000 e 75.000: sul tabellone sono rimasti 10.000 euro e 50.000. Alla fine il Dottore ha proposto loro la cifra di 30.000 euro, che è stata accolta positivamente dalle due giovani donne.

Quanto hanno vinto le concorrenti di Affari Tuoi

Francesca e Sara – protagoniste della puntata di Affari Tuoi del 7 aprile 2025 – hanno quindi la grossa cifra dei 30.000 euro, e hanno trionfato con Stefano De Martino e con tutti i presenti. La scelta è stata ben pensata, dato che nel loro pacco c’erano 10.000 euro.