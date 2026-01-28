Affari Tuoi, 28 gennaio 2026: Daniela porta l’Italia col fiato sospeso fino all’ultimo pacco

Non due ma tre sfidanti per il dottore nella partita di Affari tuoi di stasera 28 gennaio 2026. Daniela della Liguria tenta la fortuna insieme al marito Luca. Già mamma di una bambina, Daniela è in dolce attesa di una sorellina per la primogenita. Una partita difficile per il dottore che dovrà combattere contro tre sfidanti. Daniela inizia così la sua partita con il pacco numero 14.

Pacco con cui Daniela arriva all’ultimo step regalando al pubblico di Raiuno un finale sorprendente e super emozionante fino all’apertura del suo pacco.

La partita di Daniela: tutto quello che è successo stasera ad Affari tuoi

Dopo aver salutato i 100mila euro con il primo pacco, Daniela vince i 1000 euro di Gennarino che trova subito con il secondo pacco. La partita continua poi con l’apertura dei pacchi da 10mila euro, 200mila euro, 50 euro e 1 euro. La prima offerta della serata ammonta a 30mila euro che Daniela e Luca rifiutano continuando la partita con l’apertura dei pacchi da 50mila euro, 20mila euro e 10 euro.

Con la seconda offerta, il dottore non si sposta da 30mila euro e nonostante la cifra aiuterebbe Daniela e Luca a realizzare qualche progetto, l’assegno viene tritato. “Voglio tre pacchi blu”, afferma Stefano De Martino lasciando, poi, voce alla concorrente ufficiale della serata. Con i pacchi successivi, Daniela saluta i 200 euro, 20 euro e 30mila euro.

Terza offerta e ancora 30mila euro. “Cosa vuole dirci con questa offerta ricorrente?“, si chiede Luca che, poi, lascia a Daniela il compito di rifiutare aprendo il successivo pacco che porta via 15mila euro. Il dottore non si sposta dalle precedenti offerte e, per due pacchi, offre ancora 30mila euro che vengono rifiutati nuovamente. Via, poi, lo spezzalance e i 100 euro. Il dottore offre per la prima volta il cambio ma Daniela rifiuta trovando poi il pacco nero che vale 200 euro.

L’offerta si alza fino a 42mila euro, una cifra che comincia a far riflettere Daniela e Luca che, però, dovendo aprire un solo pacco, decidono di provarci ma il coraggio non li premia perché dicono addio a 75mila euro. L’offerta scende a 35mila euro: Daniela rifiuta e arriva in finale con il pacco blu che vale zero e il pacco rosso da 300mila euro. Il tutto da una parte e il niente dall’altra per Daniela che, come ultima offerta, riceve un assegno da 75mila euro.

Spronata dal marito che ammette che, fino a qualche anno fa avrebbe rifiutato andando avanti non avendo una figlia e un’altra in arrivo, Daniela decide di accettare tornando a casa con una cifra importante anche se, nel pacco che aveva pescato, aveva proprio i 300mila euro.