Il ritorno in onda di Affari tuoi (Endemol Shine Italy) ha aperto ufficialmente la stagione autunnale del prezioso access prime time della televisione italiana, in attesa che su Canale 5 ricominci Striscia la notizia (lunedì 25 settembre). Il game show di Rai1 condotto anche quest’anno da Amadeus ha riproposto in toto le novità apportate nell’edizione corta inaugurata ad aprile scorso. Infatti, al netto delle minuscole modifiche scenografiche legate al trasloco dallo studio di Milano a quello di Roma, il meccanismo del format è stato confermato, con “pacchisti” alle prese con “tiri” e con le “offerte” via smartphone del “Dottore”, eventualmente da rifiutare tramite il trita documenti.

Amadeus si è mostrato del tutto a suo agio, scandendo con esperienza le fasi del gioco, tra una menzione di Rosario Fiorello (e annuncio della data – il 6 novembre – di ripartenza di Viva Rai2, sebbene nei promo del morning show in onda in questi giorni non venga specificata) e la grande abilità di gestione degli imprevisti (le complicazioni nell’apertura di un pacco).

La prima puntata stagionale di Affari tuoi si è fatta notare per una certa rumorosità, con un pubblico (e uno scaldapubblico, evidentemente) particolarmente partecipativo, effetti sonori assai invadenti e una colonna sonora molto popolare piena di tormentoni estivi (da Ci pensiamo domani di Angelina Mango a Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, fino a Mon Amour di Annalisa) e con l’immancabile richiamo sanremese nel finale con Due vite di Marco Mengoni.

Affari tuoi: com’è andata la puntata del 10 settembre 2023?

Tony con la moglie Gabriella, rappresentanti della Puglia (vivono a Latiano, in provincia di Brindisi), sono arrivati nella parte clou del gioco con ben sei pacchi rossi a disposizione. Con in ballo 10 mila, 100 mila e 300 mila euro, hanno accettato l’offerta del Dottore da 90 mila euro (la cifra più alta mai offerta nel programma, ha fatto notare Amadeus), che poco prima avevano rifiutato tra l’incredulità dei più. La felicità per la vittoria è stata parzialmente raffreddata dalla scoperta finale: nel pacco della coppia c’erano 300.000 euro (la coppia aveva cambiato il pacco inizialmente scelto, nel quale c’erano 75.000 euro).

Al netto della querelle del passato con Striscia la notizia sui cosiddetti “taroccamenti” del gioco, la puntata odierna di Affari tuoi riporta sul tavolo il tema dell’opportunità per la rete ammiraglia della tv pubblica di trasmettere quotidianamente un game dove la componente fortuna è decisamente più determinante della componente competenza. A maggior ragione se la ‘trama’ vede protagonista un operaio, con tanto di mutuo sulle spalle (ripetuti i richiami alla realtà di Amadeus, che saggiamente fa notare che “sono tante le famiglie in Italia che hanno il mutuo“), che addirittura rifiuta (una volta) l’offerta da ben 90 mila euro. Una ‘scena’ che non lascia indifferenti i telespettatori e che quindi alimenta la forza del programma.