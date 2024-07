C’è un’oasi felice a cui non in tanti dà il giusto valore, è quello delle visual radio. Quella sperimentazione che negli anni ’80 e ’90 veniva vista come una vera innovazione, pian piano si è consolidata fino a diventare paradossalmente un’ancora di salvezza per il piccolo schermo. In un panorama generale dell’intrattenimento che spesso non

C’è un’oasi felice a cui non in tanti dà il giusto valore, è quello delle visual radio. Quella sperimentazione che negli anni ’80 e ’90 veniva vista come una vera innovazione, pian piano si è consolidata fino a diventare paradossalmente un’ancora di salvezza per il piccolo schermo. In un panorama generale dell’intrattenimento che spesso non riesce a raggiungere le soddisfazioni del pubblico.

Per fare un pit-stop negli anni più recenti, Fiorello nei primi anni 2000 con Viva Radio 2 è riuscito a portare la radio in tv lasciando che i telespettatori aprissero gli occhi davanti ad un genere riscoperto e fresco. I piccoli passi son stati poi seguiti dai principali network radiofonici più seguiti nel nostro paese.

Di questo fenomeno TvBlog ne aveva già parlato in tempi non sospetti. Ci eravamo accorti di questo mini mondo che man mano si è espanso fino a diventare quasi un vicino di casa (forse scomodo, forse no).

La radio resta dunque un mezzo forte, di forte affezione verso il pubblico. La visual radio accarezza e corteggia il pubblico televisivo che si lascia cullare dal flusso di musica e parole.

Rai Radio 2, Afa azzurra Afa Chiara

Ci soffermiamo questa volta su Rai Radio 2, ad ora l’unica emittente Rai che dallo scorso dicembre 2022 ha aperto le porte anche al digitale terrestre (canale 202 del DTT) e in streaming (su Rai Play). Anche Rai Radio 2 esattamente in questo periodo è in onda con un palinsesto estivo, sperimentale.

Tra le novità di quest’estate spicca un programma in onda dallo scorso 1° luglio dalle 16 alle 18 che chi vi scrive ha seguito incuriosito. Si intitola Afa azzurra Afa chiara e richiama inevitabilmente – con una piccola rivisitazione ‘stagionale’ – il brano celebre di Lucio Battisti Acqua azzurra Acqua chiara. E’ condotta da due talenti dei giorni nostri, gli attori Giulia Vecchio e il suo partner (anche nella vita) Carlo Amleto.

Chi è Giulia Vecchio

Lei è un’attrice pugliese conosciuta per le sue partecipazioni ad alcune serie tv Rai come Tutto può succedere, Un passo dal cielo, Il metodo Fenoglio.

Il suo debutto su un palcoscenico avviene nel 2011 al Piccolo Teatro di Milano mentre nel 2015 esordisce sul piccolo schermo recitando nella soap opera Il paradiso delle signore. Negli anni successivi partecipa ad alcune serie tv e ad alcuni programmi televisivi come Bar Stella e Da Natale a Santo Stefano, in cui ha fatto da spalla al conduttore Stefano De Martino.

Chi è Carlo Amleto

Carlo Amleto è un comico, musicista ed attore che nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig e a Bar Stella con il suo format tormentone Tg0, diventando negli ultimi mesi uno dei fenomeni comici del momento, sia per le numerose partecipazioni ad altri programmi televisivi tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per le milioni di views sui social. Non solo, è stato parte integrante del cast de “Gli Europlay” il content di Rai Play che ha seguito in diretta alcuni dei match più interessanti del recente EURO 2024.

Interventi tra gag e giochi

Afa azzurra Afa chiara riesce nella missione di tenere compagnia agli spettatori e ascoltatori con interventi fuori dal banale.

Gag e situazioni ironiche, diventati appuntamenti fissi, sono il sale del programma. La musica non si riduce ad un contorno, bensì abbraccia i vari momenti.

Giulia e Carlo non sono da soli, con loro c’è anche la singolare “Enza L’intelligenza”, per dimostrare che l’Intelligenza Artificiale fa anche cose buone, come riarrangiare hit estive attraversando tutti i generi musicali del mondo o scrivere intere canzoni sugli aneddoti – interessanti e non – che arriveranno ogni giorno suggeriti direttamente dal pubblico. Carlo ha sempre con sé una tastiera che diventa irresistibile persino quando canta le informazioni sul traffico, Giulia diverte con i suoi personaggi che creano situazioni caotiche e intenerisce quando al telefono arriva la sua nonna Teresa.

Il programma chiuderà il prossimo 26 luglio (troppo poco), ma non sarebbe male poter dare un continuo alla coppia in radio. L’idea, la coppia e la compagnia è più che valida.

Di seguito, la sigla!

https://www.instagram.com/reel/C8mIJMkIph_/?igsh=MWZydGNuNDZoMWxpZg%3D%3D