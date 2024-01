Come stanno veramente le cose circa il ritorno in Rai di Adriano Celentano? Facciamo il punto. Intanto sullo sfondo la suggestione Sanremo

Adriano Celentano in Rai? Trattative in corso (Retroscena TvBlog)

Lui, Joan Lui, lo ha detto nel corso di una delle ultime emissioni di Domenica in. Ha pronto (quasi pronto) un nuovo programma televisivo ed è pronto a mostrarlo al pubblico. Avrà successo? Si o no, poco importa. L’importante che il programma venga trasmesso. E fra le reti candidate, secondo Lui, secondo Adriano Celentano, ci sono la Rai e La7. Mediaset no, ma lei ha già dato con il famoso cartone animato e le serate live connesse.

La trattativa fra Adriano Celentano e la Rai

Su La7 vige il silenzio, ma su Rai si iniziano a muovere le acque. Nelle scorse ore sono uscite anticipazioni al riguardo, sull’interessamento da parte della tv di Stato circa la messa in onda di questo nuovo programma televisivo made in Celentano. TvBlog è in grado di confermare l’esistenza di una trattativa che è condotta direttamente dall’ad Roberto Sergio, molto attivo ultimamente.

I contatti fra Roberto Sergio e Claudia Mori

Sono in corso infatti contatti fra l’amministratore delegato della Rai e la moglie del molleggiato Claudia Mori. Trattative che potrebbero portare, dopo il Festival di Sanremo, Adriano Celentano in Rai, per la trasmissione di questo nuovo programma. Ma a proposito di Festival di Sanremo circola anche una voce, una suggestione o se preferite un “pensiero stupendo” che porterebbe Adriano Celentano proprio al teatro Ariston nell’edizione in arrivo della celebre kermesse canora diretta e condotta da Amadeus.

La suggestione Adriano Celentano a Sanremo

L’occasione sarebbe ghiotta e ci sarebbe pure. Un’esibizione di Celentano nel pezzo di Toto Cutugno “L’italiano”, pezzo che l’artista toscano -scomparso lo scorso anno- scrisse proprio per Adriano, ma che poi cantò lo stesso Cutugno nel Festival di Sanremo del 1983. Chissà dunque che la trattativa fra Celentano e la Rai possa avere un’accelerazione grazie a questo progetto che siamo certi sia fortemente voluto da Amadeus, che già lo scorso anno tentò, secondo indiscrezioni, il colpaccio con Mina.

Sarebbe dunque in arrivo un “pacchetto” Sanremo/ Rai1 per Adriano Celentano? Di certo, secondo quanto ci risulta e venendo alla concretezza delle cose, per quel che riguarda l’approdo del nuovo programma del molleggiato in Rai, se ne parlerà dopo il Festival di Sanremo. Magari proprio dopo l’esibizione di Celentano ne “L’italiano“. Per ora sognare non costa niente. Staremo a vedere.