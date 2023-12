L’annuncio a sorpresa a ‘Domenica IN’: “Non so ancora dove andrà in onda. Poi anche se nessuno vede le puntate, l’importante è che ci siano”.

Adriano Celentano torna in tv, o meglio, il cantante ha pronto un nuovo progetto televisivo. Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia da Domenica IN e sono Mara Venier e Vincenzo Mollica a raccoglierla. In un videomessaggio per Mollica, ospite del varietà di Rai 1 – come anticipato dal nostro Hit a TvBlog -, il molleggiato rivela: “Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7“.

Celentano, assente dagli schermi dal 2019, anno del suo ultimo progetto Adrian (sfortunato in termini di seguito), trasmesso allora da Canale 5, mette le mani avanti scaricandosi qualsiasi responsabilità sugli ascolti che farà.

“Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l’importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore“. Al progetto top secret non sono stati aggiunti altri dettagli. In effetti dando un’occhiata in giro per le reti generaliste non c’è stato nessun segnale in riferimento a prossimi impegni che coinvolgono Celentano, ma è curioso constatare dalle parole dell’artista che, dalle sue scelte, Mediaset o Warner o Sky non siano state citate, mentre la nominata La7 risulterebbe il ‘Piano B’.

Insomma, il piatto è pronto per essere portato in tavola, bisogna solo capire a chi piacerà la pietanza.

Adriano Celentano a Mollica: “La tua forza è cogliere il necessario”

Vincenzo Mollica nella sua ospitata a Domenica IN per presentare le due serate evento L’arte di non vedere (in teatro a gennaio 2024), ha raccolto gli attestati di stima di artisti come Giorgia, Renzo Arbore, Pippo Baudo. A questi si aggiungono le parole d’affetto da Adriano Celentano nel suo videomessaggio. Il cantante non si fa vedere, ma mentre parla scorrono le foto scattate insieme in passato:

Ciao Vincenzo, bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi: la vista. Solo tu potevi avere un’idea così preziosa. Ed è fantastico sapere che mentre la tua vista, purtroppo, ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l’arte di non vedere ti accorgi che tra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario.

Nell’apprendere la notizia del suo ritorno in tv, Mollica lo evidenzia: “Adriano mi ha permesso ancora una volta di fare il mio mestiere, ci ha dato una notizia, c’è un programma nuovo. Che Dio lo benedica sempre fino a quando ha voglia di fare cose belle come fa“.

Vincenzo Mollica: “La Rai sarà per sempre il Servizio Pubblico”

Il forte legame che stringe Vincenzo Mollica alla Rai e al Tg1, dove ha lavorato per 40 anni, è confermato da quella che possiamo definire una reale dichiarazione d’amore per il suo telegiornale e per il Servizio Pubblico.

“Il Tg1 è la mia seconda casa, la mia prima casa è quella con Rosa Maria e Caterina, la mia seconda casa è stata il mio lavoro. Il Tg1 mi ha accolto a braccia aperte ed io ho cercato di meritare le braccia aperte con cui sono stato accolto, da Emilio Rossi a Nuccio Fava, dai tanti compagni di viaggio, Enrico Mentana, Clemente Mimun con Lamberto Sposini, Paolo Di Giannantonio, tutta la gente del Tg1″.

E conclude:

“Sembrava di stare a Disneyland quando sono arrivato, c’erano tutti i grandi conduttori, Tito Stagno, tutte persone memorabili, bellissimo! Insomma, sono andato via contento di aver fatto 40 anni al Tg1 senza mai lasciare un giorno la mia testata e quando lavoravo per la rete, lavoravo per lo stesso stipendio in due case, perché il servizio pubblico è quello, per me la Rai è sempre stato servizio pubblico e sempre servizio pubblico, sarà…!”