Diciamolo con canzone: Donna, donna mia

Erano gli anni settanta e Toto Cutugno scriveva, insieme a Mike Bongiorno e Ludovico Peregrini la sigla di coda del gioco a premi in onda il giovedì sera sulla Rete 1 “Scommettiamo?”. Il pezzo è oggi protagonista della nostra rubrica “Diciamolo con una canzone” dedicata a Toto Cutugno. Nel 1979 poi Toto scrisse, sempre con Bongiorno e Peregrini, la sigla di coda del suo ultimo programma in Rai, ovvero il quiz “Flash“.

Donna, donna mia

Tu, che strana davvero, tu

Accendi la tua TV

E non parli, non ridi più

Non dirmi che non ti va più

Dai, non far quella faccia lì

Non è certo finita qui

Un po’ fragile, un po’ insicura

Non dirmi che non sei più

Mia, mia, mia, mia

Donna, donna mia

Mia, mia, mia, mia

Non dirmi che tu

Vuoi andare via

Mia

Nella mente e nel cuore mia

Nei miei giorni e nel tempo mia

Non tremar, non aver paura

Non sei un’avventura e sei mia

Nei tuoi sogni proibiti, mia

Nei miei sogni proibiti, mia

Un po’ donna un po’ bambina

Sorridi e mi vieni vicina

Più di questo che vuoi di più

Dimmi cosa ti manca in più

Un po’ fragile, un po’ insicura

Ti amo e lo sai che sei

Mia, mia, mia, mia

Donna, donna mia

Mia, mia, mia, mia

Non dirmi che tu

Vuoi andare via

Mia

Nella mente e nel cuore mia

Nei miei giorni, nel tempo mia

Non tremar, non aver paura

Non sei un’avventura e sei mia

Nei tuoi sogni proibiti, mia

Nei miei sogni proibiti, mia

Un po’ donna, un po’ bambina

Sorridi e mi vieni vicina

Na na na na, na na na na

Na na na na, na na na na

Non tremar, non aver paura

Di Salvatore Cutugno, Mike Bongiorno, Ludovico Peregrini

Toto Cutugno: Donna, donna mia