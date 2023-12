Adriano Celentano lancia il sasso a Domenica in, lo raccoglierà qualcuno? Rai e La7 non ne sanno niente, ci saranno altri interessati?

Approfittando del saluto al grande Vincenzo Mollica a Domenica in, Adriano Celentano l’ha buttata li. Ci riferiamo naturalmente al suo annuncio di un programma che starebbe per terminare, proprio fra qualche giorno.

“Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7“.

Adriano Celentano ha un programma pronto per la Tv

Così ha “tuonato” il molleggiato durante l’audio saluto trasmesso durante la tredicesima puntata di Domenica in. Certo un annuncio del genere di Celentano non passa inosservato. Soprattutto dopo che lui il programma dice di averlo già quasi completamente confezionato. Il ricordo del suo ultimo impegno televisivo di certo non andrà fra i primi posti negli annali dei suoi spettacoli per il piccolo schermo. Ma lui, soprattutto per quel che riguarda il cartone “Adrian” ci aveva creduto molto.

Adriano Celentano, oltre a essere uno dei cantanti ed artisti nostrani più bravi e popolari, è anche un personaggio che fa solo le cose in cui crede veramente. Sempre cercando di lanciare messaggi sociali che aiutino a riflettere circa le storture dei tempi che lo hanno visto fra i protagonisti. Tornando al suo annuncio di un nuovo programma tv, è molto facile immaginare che questo nuovo impegno di Celentano sia foriero di messaggi riservati alla società che stiamo vivendo e che andremo a vivere in futuro.

Le sensazioni sul suo nuovo programma

La sensazione, perchè di sensazione stiamo parlando, è che il programma cui ha fatto riferimento Celentano a Domenica in, sia una produzione già confezionata da lui stesso, che potrebbe essere ceduta o venduta appunto, come lui stesso ha detto, a Rai o La7 per la messa in onda. Le reti dunque sarebbero solo dei semplici canali di trasmissione del suo programma e dei suoi messaggi.

Rai e La7 cadono dalle nuvole, ma…

Ma per venire appunto alla questione televisiva e nello specifico ai due broadcaster citati da Celentano stesso, ovvero Rai e La7, in entrambi i casi si cade dalle nuvole. La sensazione dunque è quella che l’annuncio di Celentano sia avvenuto a loro insaputa. Insomma l’impressione è che prima Celentano deve decidere su quale rete andare in onda (lo ha detto per altro lui stesso a Domenica in) e poi quella rete si dovrà limitare a mandare in onda i suoi contenuti, senza alcun controllo editoriale. Del resto ci ricordiamo, a questo proposito, di una auto-sospensione dell’allora direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce nello show «Rockpolitik».

La prospettiva televisiva dunque di questo ritorno di Adriano Celentano nel piccolo schermo italico è ancora tutta in divenire. E non ci sentiamo neppure di lasciare fuori da questo giro Discovery, un gruppo che è alla ricerca di visibilità nella tv lineare dopo l’ingaggio di Fabio Fazio. Come Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery Sud Europa, ha fortemente sottolineato in una intervista al Sole 24 ore.

Dunque, sorprendendo un po’ tutti, Adriano Celentano ha lanciato il sasso. Vediamo se qualcuno lo vorrà afferrare e nel caso chi sarà.