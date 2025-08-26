Adriano Celentano ricorda Pippo Baudo: le parole del Molleggiato

A distanza di qualche giorno dai funerali di Pippo Baudo, Adriano Celentano ha scelto il momento giusto per condividere il suo ricordo del grande conduttore, affidandosi a Instagram per un omaggio breve ma intenso. Niente dirette televisive né dichiarazioni formali: il cantante ha aspettato che il clamore dei media si attenuasse, per dedicare a Baudo un pensiero sincero e privato, rivolto ai fan e agli amici.

Adriano Celentano e Pippo Baudo, due nomi che simboleggiano la storia della musica e dello spettacolo italiano. Amatissimi dal pubblico, seppur in maniera diversa hanno contribuito a scrivere le pagine della televisione italiana.

Il post di Celentano accompagna un breve frammento tratto da Fantastico 5 del 1984, uno dei tanti programmi in cui i due giganti della televisione italiana si sono trovati a condividere palco e risate.

Quei tempi che non tornano più

Adriano Celentano ha deciso di ricordare Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto scorso, a modo suo, con poche parole ma in maniera diretta e profonda. Il Molleggiato ha voluto sottolineare la complicità e la leggerezza che caratterizzava i loro incontri: “Grande Pippo! La cosa che più di tutte mi divertiva di te era quando riuscivo a farti ridere. Mi mancherai”. Le parole di Celentano, allegate ad un video che li ritrae insieme, in cui il conduttore siciliano esplode in una risata sincera, rendendo ancora più tangibile il legame tra i due.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere: nostalgia, affetto e ammirazione hanno riempito la sezione dedicata al post. “Nella semplicità del video e delle tue parole c’è tutto quello che avete creato in tv tu e Pippo . Sei sempre speciale Adriano anche nei ricordi”, “La vostra complicità e le vostre risate hanno fatto sorridere un’Italia intera!”, “Che dire, hai detto tutto”, “Che coppia meravigliosa“, sono solo alcune delle testimonianze che confermano quanto il pubblico abbia apprezzato la sintonia tra Celentano e Baudo.

Il video scelto dal cantante è un piccolo frammento di una carriera lunga decenni, ma racchiude tutta la magia della loro collaborazione. Dai momenti di spettacolo più formali alle battute improvvisate, Celentano e Baudo hanno saputo regalare al pubblico italiano sequenze indimenticabili, con un’eleganza e una naturalezza che oggi fanno parte della memoria collettiva della televisione e che sono beni preziosi per le future generazioni, soprattutto di chi vuole intraprendere un percorso all’interno del mondo televisivo. Non è la prima volta che il cantante omaggia colleghi e amici sui social, ma questa volta l’emozione è davvero forte: il rapporto con Baudo era speciale e si vede, fatto di rispetto, complicità e, soprattutto, risate condivise. “Che era bella quella televisione. Manca tanto.” Sono le parole di un utente che ricorda con nostalgia quei tempi.