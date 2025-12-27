Adriano Celentano e Teo Teocoli, quando il clamore non basta: cosa manca per rivederli insieme sul piccolo schermo

Adriano Celentano e Teo Teocoli sembrano essere tornati a volersi bene. O forse non hanno mai smesso di farlo. Il dubbio, agli estimatori e non solo, era venuto. Nel passato recente, tra televisione e podcast, il celebre comico aveva sottolineato che i rapporti con il cantautore erano cessati a causa della moglie di quest’ultimo: concetto ripetuto a più riprese anche durante un’intervista rilasciata dallo stesso Teocoli a Belve. Sembrerebbe, dunque, che al centro delle liti fra Celentano e il comico ci fosse Claudia Mori. La quale, per restare in tema, sarebbe ai ferri corti anche con la Rai.

Viale Mazzini, secondo la Mori, sarebbe colpevole di aver lasciato in stand-by il molleggiato. Tra le parti, questo afferma la nota attrice e cantante, ci sarebbe stato un primo accordo. La possibilità di rivedere il cantautore e interprete, dunque, sembrerebbe essere stata concreta. Fin quando, poi, non sarebbero più arrivati aggiornamenti da Viale Mazzini. Nel mezzo la lite, vera o presunta, tra Adriano Celentano e Teo Teocoli.

Pace fatta

Mancate risposte al telefono, messaggi criptici sui social e rimandi a qualcosa che sembrava ormai non esserci più: “Non proverò mai più a richiamarlo”, aveva detto il comico alcuni mesi fa. Ultimamente, il vento del perdono sembra però essere subentrato. Teocoli ha ribadito, sempre a mezzo stampa, che le liti ci sono state ma è acqua passata. Non remota, ma passata. Si sono chiariti e vorrebbero addirittura fare qualcosa insieme. Il riferimento, infatti, è a un possibile programma tv: “Teo, se faccio qualcosa, tu ci sei?” gli avrebbe detto Celentano. La risposta di Teocoli sarebbe stata affermativa.

Il punto, e questo è forse l’ultimo rilevante aspetto di questa diatriba, è che non decidono soltanto loro. I nodi da sciogliere restano, anche e soprattutto con la Rai. Se Mori ha chiarito con Teocoli, perciò sarebbe subentrata anche la pace con Celentano, non sembrerebbe averlo ancora fatto con Viale Mazzini.

Il futuro in televisione

La Rai, nello specifico, non ha ancora chiuso le porte a Celentano. Gli è stato risposto, nella fattispecie, dopo la lettera inviata da Claudia Mori, che gli estremi per lavorare assieme potrebbero esserci. A patto, però, che si trovi un programma che possa davvero valorizzare Celentano. Le idee proposte finora parrebbero non convincere appieno Viale Mazzini. Ci sarebbero anche altre emittenti pronte ad accogliere il molleggiato per un’ultima volta in tv. Insieme a Teocoli. In concreto, però, c’è solo la volontà di entrambi di essere in televisione con il placet di Claudia Mori.

Accordi specifici, controfirmati e autorizzati, ancora non ce ne sono. Quindi, ancora non esiste il programma. Oppure, se c’è, è solo nella mente (e sulla scrivania) del cantautore. Ora bisognerebbe dargli una forma televisivamente appetibile che possa sfociare in un accordo ufficiale. La pace con Teo Teocoli è stata un primo passo importante, mancano ancora tutti gli altri, per un ultimo “ballo” sul piccolo schermo che possa fungere da giro d’onore per una delle figure più influenti della musica e della televisione italiana.