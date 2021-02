Il commento laconico di Massimo Giletti via TvBlog:

Clamorosa presa di posizione di Adriano Celentano (che, intanto, sembra essere sempre più lontano dal Festival di Sanremo). Il Molleggiato, tramite il suo account Instagram (@celentanoinesistente, profilo verificato, seguito e commentato da personaggi del mondo dello spettacolo e da persone a lui legate – c’è pure la nipote Alessandra, professoressa di Amici, che lo saluta con un “ciao zietto sei forte“) si è scagliato contro le trasmissioni di Massimo Giletti e di Corrado Formigli. L’accusa rivolta ai conduttori di Non è l’Arena e a Piazzapulita è di essere scorretti.

Nel merito, Celentano scrive:

Qualche parola di conforto a Formigli e all’amico Giletti. Da tempo seguo le vostre trasmissioni poiché le ritengo interessanti e al tempo stesso educative, specie in questo periodo, che se non stiamo attenti, l’amara sorpresa potrebbe coglierci da un momento all’altro. Per cui è giusto invitare e sentire anche la voce di chi è contrario ai vaccini. Personalmente io credo che al momento non ci sia altra soluzione all’infuori del vaccino. Ma poiché il popolo dei “contrari” sta aumentando, quindi è più che giusto accoglierli e sentire anche la loro campana. Però fatecela sentire la loro campana.