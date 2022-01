Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “Di cognome fai Bonolis ma non hai l’ironia di tuo marito” (video)

Nuovo round tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste del ‘Grande Fratello Vip 6’, stasera, venerdì 21 gennaio 2022, si sono duramente scontrate mettendo, di fatto, fine alla ‘guerra fredda’ siglata diverse settimane fa.

La conduttrice non ha gradito particolarmente le dichiarazioni rilasciate dalla collega al settimanale diretto da Alfonso Signorini (“Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”).

Dopo la pubblicazione dell’intervista, le due mai state amiche hanno innescato un botta e risposta senza fine.

Oggi, la Volpe, in diretta, ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni ed i motivi che l’hanno spinta a replicare sui social:

Ha parlato la Marchesa del Grillo. Lei può dire tutto quello che vuole. Di cognome porti Bonolis ma non hai l’ironia di tuo marito. Non ti ci avvicini proprio.

La Bruganelli, dal canto suo, ha cercato di attribuire il giusto valore alle sue parole:

Non scadere su questa cosa, non cercare l’applauso inutile. Mio marito non c’entra niente. Il problema è la copertina o tutto il resto fammi capire? Stiamo parlando di niente. Queste cose, e questo mi stupisce di Adriana, gliele ho anticipate la settimana scorsa. Ci scherzo sempre perché parliamo con il nostro autore e ce lo litighiamo il rapporto con il nostro autore. Ma è una barzelletta che va avanti da settimane.

Alfonso Signorini ha anticipato che, nelle prossime settimane, la Volpe sarà protagonista della copertina di ‘Chi’ con tanto di intervista. Prepariamo i pop corn…