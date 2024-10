Adriana Volpe è fuori da BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai 2.

Durante la giornata di ieri, abbiamo visto la conduttrice ospite a Verissimo, al fianco di Giancarlo Magalli, con cui la Volpe ha ripercorso le note vicende legali e con cui si è recentemente riappacificata, pace sancita anche da un abbraccio in studio.

L’esclusione sarebbe dovuta al fatto che Adriana Volpe, invece di affidare a Rai 2, la rete sulla quale sono avvenuti i precitati fatti riguardanti Magalli, sulla quale è tornata circa due anni fa a BellaMa’ e sulla quale ha lavorato anche per tanti anni, abbia scelto Verissimo e Canale 5 per fare quest’intervista. L’intervista in questione, inoltre, dovrebbe essere anche la prima di una serie di ospitate sulle quali la Volpe si sarebbe accordata con il programma di Silvia Toffanin.

Adriana Volpe, inoltre, non avrebbe rispettato il contratto delle ospitate della Rai che prevede che chi lavori in un programma televisivo Rai non può andare in onda in un programma televisivo concorrente, né il giorno prima, né il giorno dopo.

Ieri, Adriana Volpe, come già scritto, è stata ospite a Verissimo e oggi, nella puntata odierna di BellaMa’, avrebbe dovuto essere presente con la rubrica Tutti in pista. Al suo posto, insieme ad Antonella Elia, oggi abbiamo visto Rosa Sorrentino, la vincitrice della prima edizione del programma.

Diaco, sempre nella puntata di oggi, ha scelto di non fare riferimenti diretti a ciò che è avvenuto e di non alimentare la polemica.

A quanto risulta a TvBlog, il conduttore di BellaMa’ avrebbe anche chiesto ad Adriana Volpe di suggellare la pace con Magalli proprio nel suo programma, ottenendo un sì di massima dalla showgirl. Sempre stando alle nostre indiscrezioni, Diaco era all’oscuro sia della decisione della Volpe di affidare a Verissimo il momento di pace con Magalli, sia delle sue future ospitate nel programma del weekend di Canale 5.

A causa di questo “tradimento”, quindi, Adriana Volpe è stata esclusa dal programma.