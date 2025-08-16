Addio Pippo Baudo, Michelle Hunziker a pezzi: la sua reazione inconsolabile

Molte le star che, un po’ alla volta, stanno reagendo alla scomparsa di Pippo Baudo.

Il signore della televisione italiana si è spento all’età di 89 anni, lasciando dietro di sé una carriera senza pari e, soprattutto, l’amore e la stima incondizionata di tantissimi amici e colleghi.

Tra le primissime reazioni quella di Laura Pausini, icona della musica italiana che deve i suoi esordi proprio al grande Pippo Baudo:

“Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio..

Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità.

Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai.

È diventato un mio famigliare.

Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo.

Pippo GRAZIE.

Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan.

È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima.

Riposa in Pace.

…Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene.

Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato.”

Dopo lei però arriva anche il messaggio carico di dolore e commozione di una collega di Pippo Baudo, una stella della televisione italiana che ha avuto un modello nell’impareggiabile conduttore.

Michelle Hunzicker saluta Pippo Baudo

Stiamo parlando proprio di lei, Michelle Hunziker, la bionda conduttrice che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza tra Ponza e Palmarola. Proprio dal mare cristallino delle isole Pontine, Michelle ha voluto dedicare un colosso pensiero all’amatissimo collega.

Un semplice cuore spezzato e quel nome che, come tutti quelli dei grandi, non necessita dell’annesso cognome per identificare con assoluta certezza colui di cui si sta parlando.

Così Michelle Hunziker invia il suo ultimo saluto a Pippo Baudo e, con esso, simboleggi anche tutto il dolore che, in questo momento, l’accomuna a tantissimi italiani, famosi o meno, che hanno recepito con immensa tristezza la scomparsa di un’indimenticabile icona del piccolo schermo.