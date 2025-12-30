Addio a Pat Finn, volto di The Middle, Seinfeld e Friends: morto a 60 anni

L’attore e comico americano Pat Finn, volto familiare di The Middle, Seinfeld ma conosciuto in Italia soprattutto per la sua parte in Friends, è morto a 60 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Pat Finn era uno di quei caratteristi che pur non avendo un ruolo di prima grandezza o da protagonista assoluto, il pubblico televisivo sapeva riconoscere al primo sguardo. L’attore e comico americano è morto poco prima di Natale a Los Angeles, a 60 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. A dare la notizia solo nelle ultime ore è stata la famiglia, notizia confermata anche dal suo manager negli Stati Uniti.

Chi era Pat Finn

Volto ricorrente di The Middle, Finn interpretava Bill Norwood, il vicino di casa degli Heck, un personaggio capace di portare leggerezza e ironia nelle dinamiche familiari della sitcom ABC. Per molti spettatori americani, Bill era il classico “buon vicino” che entra in scena per pochi secondi ma cambia subito l’atmosfera.

Nato a Evanston, Illinois, il 31 luglio 1965, Finn aveva mosso i primi passi nella scena comica di Chicago, entrando nella storica compagnia Second City, una delle più popolari d’America, capace di lanciare comici e attori di valore assoluto, stringendo un legame profondo con Chris Farley, futuro protagonista del Saturday Night Live. Finn era un talento comico naturale che si ispirava a John Belushi ma dopo gli esordi teatrali, era passato alla tv negli anni Novanta con ruoli ricorrenti in The George Wendt Show e Murphy Brown.

Il volto delle sitcom americane

La carriera di Pat Finn si è consolidata attraverso le sitcom più amate del piccolo schermo: Seinfeld (nel ruolo di Joe Mayo), Friends (dove interpretò il dottor Roger e ancora That ’70s Show, Curb Your Enthusiasm, The Bernie Mac Show, The Goldbergs, 2 Broke Girls, The King of Queens e molte altre. Una filmografia fatta di piccoli ruoli ma di grande efficacia, che lo ha reso una presenza iconica per gli appassionati di comedy.

Anche al cinema Finn aveva lasciato il segno, partecipando a varie commedie tra cui Una notte con Beth Cooper ma soprattutto in e È complicato, al fianco di Meryl Streep. Una carriera costruita su misura per lui: quella del caratterista che non cerca le luci della ribalta e del ruolo imponente ma contribuisce, episodio dopo episodio, a creare l’identità delle serie. Anche per questo il suo talento era richiestissimo.

La malattia, l’ultimo saluto e il ricordo della famiglia

A Finn era stato diagnosticato un cancro alla vescica nel 2022. Aveva affrontato una lunga terapia e un delicato intercento. Poi, dopo una prima remissione, la malattia era ritornata in forma metastatica in modo ancora più aggressivo. Nei mesi scorsi amici e colleghi avevano avviato una raccolta fondi per sostenere l’attore e la sua famiglia nelle cure.

La famiglia lo ha ricordato con parole cariche d’affetto, parlando di una vita “piena di risate, amore, famiglia e amici”. Negli ultimi giorni l’attore si era rifugiato nella famiglia lasciando disposizioni ben precise per comunicare il suo decesso a esequie avvenute. Pat Finn lascia la moglie Donna e i figli Cassidy, Caitlin e Ryan.