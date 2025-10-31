Achille Lauro sbotta con Giorgia: momenti di tensione a X Factor

Finale di puntata teso a X Factor 2025, Achille Lauro si scontra con Giorgia al momento dell’eliminazione, scintille in diretta e tensione che non è sfuggita al pubblico a casa

È stato un finale di puntata di tensione quello che ha caratterizzato la seconda serata dei Live di X Factor 2025 quando, al momento del ballottaggio finale, Achille Lauro ha avuto un acceso confronto con Giorgia, rompendo di fatto il copione previsto.

X Factor, Achille Lauro vs Giorgia

Il momento, andato in onda in diretta e ha decisamente sorpreso non solo il pubblico in arena e quello a casa, ma anche gli altri giudici, costringendo la conduttrice a gestire una situazione sicuramente inaspettata anche per lei. Ma con la solita eleganza e calma.

Il contesto era quello classico del talent: due concorrenti al ballottaggio Amanda (team Jake La Furia) e Michelle (team Francesco Gabbani). Come da prassi, ciascun giudice ha votato per salvare la propria artista, lasciando la decisione finale ad Achille Lauro e Paola Iezzi. Ed è stato proprio in questo momento che qualcosa si è incrinato.

Achille Lauro, visibilmente indeciso, ha chiesto tempo per riflettere: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci, è una decisione difficile”, ha dichiarato in diretta.

Lauro e la frase che ha gelato lo studio

La conduttrice, rispettando le regole della diretta, ha provato a riportare l’attenzione sulla tempistica, ricordandogli con garbo che spettava a lui scegliere. Ma la risposta del giudice ha spiazzato tutti: “Non ci impuntiamo, perché se mi impunto io…”. Una frase ambigua, detta con tono stizzito, che ha creato gelo nello studio di X Factor e un brusio immediato tra pubblico e giuria.

Giorgia, impeccabile, ha evitato qualsiasi confronto diretto, glissando con professionalità e passando la parola a Paola Iezzi, che ha poi aperto al “Tilt”, ossia il televoto del pubblico. A decidere l’eliminazione è stato dunque il pubblico da casa, che ha decretato l’uscita di scena definitiva di Amanda Bottini.

Dopo la puntata: nessuna scusa (per ora)

Secondo fonti interne al programma, Achille Lauro non avrebbe presentato scuse né alla conduttrice né alla produzione ma al momento l’episodio più virale della puntata di ieri è stata proprio la clip di questo vivace scambio di battute.

Nonostante l’incidente, Giorgia ha chiuso la puntata con il sorriso, senza accennare alla tensione. Il pubblico le ha tributato un applauso spontaneo per la compostezza con cui ha gestito il momento. Resta ora da capire se nella prossima puntata arriverà un chiarimento pubblico tra i due o se il gelo resterà uno dei momenti più discussi di questa edizione di X Factor.

Chi va avanti a X Factor

Amanda (Team Jake La Furia) segue nelle eliminazioni i Copper Glitters (Team Lauro), esclusi la settimana scorsa. Dunque la prossima settimana sia Jake che Lauro proseguiranno la gara con due artisti ciascuno, terzetti invece ancora al completo per Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

La finale, fissata per il 4 dicembre, è prevista a Napoli, in Piazza del Plebiscito in un grande evento, co-organizzato con il Comune di Napoli. A partire da mercoledì 5 novembre alle ore 12 si potranno ottenere gli ingressi gratuiti attraverso le piattaforme ufficiali di boxoffice.