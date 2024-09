Achille Lauro – One Night Show: il concerto-evento in onda su Sky Uno

Prima di vederlo all’opera come giudice della nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky che tornerà in onda a partire dal prossimo 12 settembre, Achille Lauro sarà il protagonista della serata di Sky Uno di giovedì 5 settembre 2024 con Achille Lauro – One Night Show, concerto-evento tenutosi al Teatro Arcimboldi di Milano il 7 dicembre 2021, con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia.

Achille Lauro si esibirà con le sue hit più conosciute, da Cadillac a Me ne frego, passando per Rolls Royce a C’est la Vie e tante altre. Il concerto è noto anche perché, per la prima volta al mondo, gli spettatori di un concerto hanno potuto assistere alla creazione in tempo reale di un’opera d’arte NFT, dal titolo Broken Hearts. L’opera riproduce il battito cardiaco e le emozioni provate da Achille Lauro durante l’esecuzione del brano 16 marzo che sono state rilevate grazie a sensori e strumentazione hi-tech applicati sul corpo del cantante durante il concerto.

Achille Lauro – One Night Show andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW ed è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Achille Lauro a X Factor 2024

Come già scritto in apertura, Achille Lauro farà parte della diciottesima edizione di X Factor dove ricoprirà il ruolo di giudice insieme alle new entry Jake La Furia e Paola Iezzi e a Manuel Agnelli, che ritorna nel talent show di Sky Uno dopo un’assenza di tre anni.

Novità anche per quanto riguarda la conduzione: Giorgia, infatti, prenderà il posto di Francesca Michielin, conduttrice delle ultime due edizioni del programma.

Un’anticipazione della nuova edizione, con la presentazione dei giudici e della conduttrice, è andata in onda recentemente su Sky Uno, lo scorso 29 agosto, in uno speciale che ha avuto come titolo X Factor 2024 – La nuova banda.

Anche la finale presenta una sostanziale novità: per la prima volta, infatti, il vincitore della prossima edizione verrà proclamato a Piazza del Plebiscito, a Napoli.