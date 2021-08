Un ricongiungimento ormai insperato tra una madre ed una figlia può andare per il meglio? Se vi diciamo che è la premessa di un nuovo film-tv di Raidue, conoscete già la risposta: A volte i segreti uccidono, in onda venerdì 27 agosto 2021, alle 21:20, è il thriller che fa di un ritrovato rapporto familiare la base per un racconto ad alto tasso adrenalinico. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura e scoprirete tutte le informazioni!

A volte i segreti uccidono, la trama

Laura Parker (Jade Harlow), vent’anni prima degli eventi raccontati dal film, ha avuto una figlia. Ma essendo adolescente sul suo destino hanno deciso i genitori che, contro la sua volontà, l’hanno data in adozione. Nel presente, Laura ha smesso di parlare con loro e si è costruita una nuova famiglia, composta dal marito Michael (Rusty Joiner) e dalla figlia Skylar (Brianna Gage).

Un giorno, alla porta di casa bussa la giovane Bree Hogan (Kennedy Tucker), che rivela a Laura di essere la figlia data in adozione vent’anni prima. Laura è entusiasta: accoglie Bree in casa, presentandola alla sua famiglia ed insistendo perché ne faccia parte.

Bree racconta a Laura di averla rintracciata grazie ad una società specializzata in queste ricerche, e di essere stata adottata da una famiglia che aveva già un’altra figlia, Jessica. La giovane, poi, lega con Skylar, fino ad accompagnarla a scuola, dove la difende dalla bulla Chloe (Katelyn Dunkin), a cui riserva anche qualche minaccia.

L’episodio fa nascere qualche sospetto in Skylar, così come Michael è dubbioso sulle reali intenzioni di Bree. Chiede così al collega Gareth (Max Gray Wilbur), esperto in informatica, di effettuare delle ricerche. Gareth scopre effettivamente qualcosa, ma viene ucciso proprio da Bree prima che possa dirlo a Michael.

A scoprire la verità ci pensa Skylar che, tramite internet, trova la famiglia di Bree e la raggiunge: questa rivela alla giovane che Bree in realtà è Jessica, la loro figlia naturale che in realtà dovrebbe essere ricoverata in in istituto di igiene mentale per le sue tendenze sociopatiche.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Inizia così una corsa contro il tempo per fermare Jessica, che intanto ha ucciso un poliziotto e legato Laura alla piscina di casa sua. Skylar attacca Jessica: le due si scontrano, mentre Laura riesce a liberarsi ed a stendere Jessica, che quindi viene portata via in manette. La ragazza viene riportata nell’istituto, mentre Laura incontra finalmente Bree (Skyler Wright).

A volte i segreti uccidono, curiosità e cast

Il film-tv è andato in onda su Lifetime nel 2019 con il titolo “A daughter’s deception”, scritto da Adam Rockoff e diretto da Devon Downs e da Kenny Gage. Nel cast è presente Jade Harlow (Laura), tra i protagonisti della web serie The Bay; Kennedy Tucker (Jessica) è invece comparsa in alcuni episodi della miniserie Sharp Objects.

A volte i segreti uccidono, il trailer

A volte i segreti uccidono, streaming

E’ possibile vedere A volte i segreti uccidono in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.