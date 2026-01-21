A Testa Alta, ultima puntata della soap: ansia per Rocco, scomparso nel nulla

Nell’ultima puntata della serie in onda su Canale 5 il figlio di Virginia e Luigi sparirà misteriosamente facendo disperare i genitori.

Grande successo di pubblico su Canale 5 per A testa alta – Il coraggio di una donna. A certificarlo sono i dati degli ascolti relativi alle prime due puntate: 4.035.000 spettatori e share del 25.2% nella puntata d’esordio (7 gennaio), 3.921.000 spettatori e share al 25.6% nel secondo appuntamento datato 14 gennaio.

Appuntamento alle 21:20 di stasera, subito dopo La Ruota della Fortuna, per il terzo e conclusivo capitolo della miniserie in tre puntate con Sabrina Ferilli nei panni di Virginia Terzi, preside in prima linea nella lotta contro la dipendenza digitale. Tutti in ansia per Rocco. Il figlio di Virginia e Luigi, studente del Liceo Petranio, sparirà nel nulla.

A testa alta – Il coraggio di una donna, anticipazioni dell’ultima puntata: Rocco scompare nel nulla, Virginia disperata

Non mancheranno certo sorprese e colpi di scena nel gran finale di stasera della miniserie A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli nella parte della protagonista. Virginia dovrà fare i conti con la scoperta di un segreto del tutto inaspettato collegato al caso che la riguarda e che potrebbe far vacillare le certezze della preside.

Nel frattempo Rocco si volatilizzerà, come scomparso nel nulla. In preda alla disperazione, Virginia si metterà subito all’opera per rintracciare il figlio. Nella terza e ultima puntata della serie in onda su Canale 5 la preside verrà arrestata dopo la morte di Ivan. Manette ai polsi per Virginia che dal carcere proclamerà a gran voce la propria innocenza.

Lo spacciatore Chef la scagionerà con la sua confessione. Ma intanto nella vita professionale di Virginia rimarrà una macchia indelebile. La donna dovrà affrontare anche le conseguenze inattese causata dai nuovi colpi di scena legati all’indagine sulla diffusione del suo video a luci rosse. La protagonista scoprirà un segreto del tutto inatteso.

Virginia verrà a sapere che il vero responsabile di quanto le sta succedendo è qualcuno più vicino a lei di quanto crede. Le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 21 gennaio, di A testa alta – Il coraggio di una donna rivelano che Rocco sparirà nel nulla facendo misteriosamente perdere le proprie tracce.

Di lui non si avranno più notizie. Mamma Virginia, precipitata nel vortice della disperazione, si metterà subito alla ricerca del figlio insieme a Marco. Per i due comincerà un’autentica corsa contro il tempo per evitare un drammatico epilogo. Alla fine Marco troverà Rocco nel bosco.

Spazio nel gran finale anche alla svolta di Nina. La ragazza troverà il coraggio di denunciare il suo ex Alex. Il giovane così finirà in guai seri, accusato di revenge porn dopo aver a lungo ricattato Nina con la minaccia di diffondere pubblicamente il loro video privato.