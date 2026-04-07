A Pasqua vincono Le Donne della Bibbia, Filumena Marturano resta indietro di quasi 4 punti. I dati Auditel del 5 Aprile 2026

Nella serata di Pasqua vince l’attaccamento a determinati valori. L’Italia è un Paese, in maggioranza, cattolico. L’attaccamento al Cattolicesimo si traduce anche in televisione. Successo per Le Donne della Bibbia che ottiene il 17,1% di Share, mentre Filumena Marturano su Raiuno si ferma al 13,8% di Share.

La riproposizione, in chiave filmica, della commedia di Eduardo De Filippo con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera è un successo di Viale Mazzini. È stata riproposta in un momento particolare e ha pagato, aspetto non riscontrato nel corso della prima messa in onda, il clima pasquale che ha portato la maggioranza del pubblico a preferire un contenuto tematico. Le reti cadette hanno puntato su altro: Rai2 sceglie NCIS – Unità Anticrimine e arriva al 4,3% di Share.

Le Donne della Bibbia vince nella Santa Pasqua

Rai3 propone Il Borgo dei Borghi, trasmissione che svetta al 7,7% di Share costruendo il proprio record stagionale. Rete4 punta su Codice D’onore che conquista il 5,3% di Share. Italia Uno ritrova Max Angioni con il suo spettacolo dal vivo Anche Meno arrivando al 5,5% di Share. La7 opta per un altro grande classico: Le Regole della Casa del Sidro facendosi bastare il 2,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,2% di Share con Foodish.

Nove ripropone il Best Of di Che Tempo Che Fa arrivando al 3,6% di Share, Fazio tiene bene anche in replica aspettando le nuove puntate del talk show ormai targato WBD. Il Canale 20 sceglie Run All Night – Una notte per sopravvivere e si ferma al 2,3% di Share. Stesso punteggio per Rai4 che ha selezionato Exodus – Dei e re.

De Martino allunga su Scotti

Heart of The Sea, su Iris, arriva all’1,4% affrontando le origini di Moby Dick. Meglio RaiPremium, in termini percentuali, con la replica di Stasera Tutto È Possibile al 2,5% di Share. Nel preserale generalista italiano vince Affari Tuoi arrivando al 25,6% di Share contro il 24,2% de La Ruota della Fortuna. I due giochi delle rispettive reti ammiraglia si danno battaglia per contendersi una fascia particolarmente ambita come quella dell’access prime time. La disputa catodica è tutt’altro che chiusa tra due formati che, in termini di gradimento, sembrano ormai equivalersi.