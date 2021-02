A grande richiesta con i Ricchi e poveri stasera su Rai1, ecco come sarà

Che sarà, uno dei pezzi più famosi del repertorio musicale italiano melodico, cantato ad un Festival di Sanremo dai Ricchi e poveri con Josè Feliciano, quando il regolamento del Festival prevedeva che la canzone in gara fosse cantata in coppia, molto spesso da un cantante straniero (cosa poi mutuata da Adriano Aragozzini nei suoi Festival. Che sarà, con sarà, sarà il titolo del programma di Rai1 che andrà in onda stasera in prime time, diretto e condotto da Carlo Conti e con protagonisti i Ricchi e poveri, che come è noto anticipa di qualche giorno la messa in onda prevista in un primo momento per sabato.

La serata non sarà una carrellata di cantanti ed ospiti che andranno ad omaggiare in qualche modo il celebre quartetto, ma avrà un filo rosso narrativo in cui le moltissime canzoni di successo che fanno parte del fantastico repertorio dei Ricchi e poveri, verranno punteggiate dai racconti, stimolati a dovere da Carlo Conti, di Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena.

Quindi pochissimi ospiti fra i quali ci sarà il conduttore russo Ivan Urgant che ha condotto il programma Ciao 2020 che tanto clamore ha avuto e che consegnerà ai Ricchi e poveri un premio internazionale, con una gag legata al grande successo del gruppo in Russia. Poi ci sarà Albano come amico storico e compagno delle tournee internazionali fatte insieme a loro e Roberto Vecchioni, di cui è stato trovato un filmato di repertorio dalle Teche Rai in cui cantava proprio “Che sarà” durante una puntata dello spettacolo musicale di Enzo Trapani Senza rete. Ci sarà dunque un duetto sulle note di Che sarà e anche su Samarcanda, celebre pezzo di Vecchioni, oltre che La prima cosa bella.

Ci sarà poi un duetto insieme a Jose Feliciano sulle note di Che sarà. Nel corso della serata poi un divertente parallelo con gli Abba, visto che da sempre i Ricchi e poveri vengono considerati gli “Abba” italiani, che sarà rappresentato da un gemellaggio fra Mamma mia, celeberrima canzone del gruppo nord europeo e Mamma Maria, famosa canzone dei Ricchi e poveri.

Ma facciamo una anticipazione della serata riascoltando alcuni dei loro più grandi successi , iniziando proprio da Che sarà:

Proseguiamo con la celeberrima “Sarà perchè ti amo” :

Quindi ecco il “Come vorrei” sigla di coda del mitico “Portobello” di Enzo Tortora:

Queste e tutte le altre le potremo sentire stasera su Rai1 con la direzione musicale di Lucio Fabbri, appuntamento dunque per stasera a partire dalle ore 21:25 subito dopo Soliti ignoti il ritorno con lo spettacolo musicale Che sarà, sarà con protagonisti i Ricchi e poveri e la conduzione di Carlo Conti.