A Casa tutti bene in streaming su Raiplay: trama, curiosità e cast del film di Muccino

Gabriele Muccino è uno dei registi italiani più importanti e famosi a livello internazionale. Dopo il successo ottenuto all’estero, nel 2018, Gabriele Muccino è tornato in Italia con un’opera corale che ha immediatamente convinto tutti grazie ad un cast davvero stellare e ad una trama che rappresenta la storia di tante famiglie.

Il film “A casa tutti bene” non è solo la storia di una famiglia che si riunisce per un’occasione particolare ma è la rappresentazione di quei legami di sangue che, spesso, nascondono segreti, gelosie, invidie e tradimenti. Un film che può contare non solo sulla bravura del regista, ma anche dei suoi attori che si calano perfettamente nel ruolo di fratelli, sorelle e cognati che si rinfacciano ciò che hanno covato per anni.

Dopo il successo ottenuto al cinema e in tv quando è stato trasmesso, da oggi, A casa tutti bene è anche disponibile in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Perché vedere A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino

La trama del film “A casa tutti bene” parte dal desiderio di Pietro e Alba di festeggiare le Nozze d’Oro con tutta la famiglia riunita. La coppia che si è trasferita sulla splendida isola di Ischia dove vive in una grande villa e dove decide così di invitare tutta la famiglia: non solo i figli con i rispettivi coniugi ma anche nipoti, cugini ed ex coniugi.

Quello che doveva essere un pranzo celebrativo di poche ore si trasforma, così, in una convivenza forzata di due giorni a causa del blocco dei traghetti. Sotto lo stesso tetto, tra i vari componenti della famiglia, emergono invidie mai sopite, tradimenti mai confessati, difficoltà economiche e vecchi rancori che scatenano scontri ma anche chiarimenti.

A rendere particolarmente interessante il film è anche il cast che è formati da alcuni dei più grandi nomi del cinema italiano dove figurano, tra gli altri, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Massimo Ghini, Carolina Crescentini e Sabrina Impacciatore.

Con “A casa tutti bene”, Gabriele Muccino torna ad occuparsi di famiglia, amore e amicizia come aveva fatto con un altro, suo, famosissimo film ovvero L’ultimo bacio. A casa tutti bene è il film, tuttavia, che meglio rappresenta ciò che l’uomo è in grado di fare spinto da invidia e gelosia nonostante di fronte abbia una persona con cui ha un legame di sangue.

Nel corso del film, non manca quella vena emotiva che un’attrice come Stefania Sandrelli è in grado di assicurare. Lacrime, urla ma anche confessioni e improvvise dichiarazioni d’affetto rappresentano quel plus che rendono la pellicola perfetta per chi ama i drammi familiari rappresentati anche con un pizzico di ironia.

Un film che merita di essere visto e che oggi trovate nel catalogo di Raiplay.