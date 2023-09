Quello che Raidue propone questa sera, giovedì 21 settembre 2023, alle 21:20, è un film-tv tratto da un’incredibile storia realmente accaduta. A caccia del vedovo d’oro ricostruisce infatti l’omicidio, a cavallo tra il 1999 ed il 2000, di un dirigente televisivo in pensione da parte di una donna che aveva pianificato tutto per ottenere la sua eredità ed incastrare qualcun altro dell’omicidio. Nel cast, troviamo una vecchia conoscenza dei fan di Buffy e Dexter, ovvero Julie Benz. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

A caccia del vedovo d’oro, la trama

Siamo in Texas. Steven Beard (Eli Gabay), dirigente tv in pensione, si gode la vita da milionario. Tutte le serie si reca al Country Club a cui è iscritto: qui conosce la cameriera Celeste (Benz), con cui inizia una relazione. Passa poco tempo e Steven, innamorato, le chiede di andare a vivere da lui, ma Celeste preferisce andare con calma.

Steven trova una soluzione: assume Celeste come amministratrice della sua villa. La donna accetta, ma a condizione d portare con sé le figlie Kristina (Roan Curtis) e Jennifer (Georgia Bradner). I quattro iniziano a vivere di fatto come una famiglia, anche se Becky (Patricia Harras), figlia di Steven, è sospettosa. Nove mesi dopo, Steven e Celeste si sposano.

La luna di miele, però, dura poco: i due cominciano presto a litigare e Steven chiede il divorzio. Celeste minaccia di uccidersi, motivo per cui viene portata in un istituto psichiatrico. Qui fa la conoscenza di Tracey Tarlton (Justine Warrington), con cui lega, mentre riesce a riappacificarsi con Steve.

Una sera, però, Steve viene colpito allo stomaco da un misterioso aggressore: l’uomo dormiva da solo perché russava forte, quindi non ci sono testimoni. Viene ricoverato e subisce un intervento, ma qualche tempo dopo muore. Le indagini riconducono a Tracey, di cui Steven ere geloso che avrebbe sviluppato un’ossessione verso Celeste: nella sua casa trovano un’arma, la donna viene arrestata, sebbene si proclami innocente. Non solo: Tracey confessa di avere avuto una relazione con Celeste, che stava organizzando l’omicidio del marito per prenderne l’eredità e vivere con lei.

A caccia del vedovo d’oro, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Celeste viene arrestata. In carcere paga una detenuta per ricevere aiuto, mentre le figlia, a casa, scoprono che la donna aveva attivato nei loro confronti un’assicurazione sulla vita da 50mila dollari. Per le due ragazze è ormai chiaro che Celeste ha preso in giro tutti: per questo, Kristina si incontra con Celeste per farla confessare e registrare tutto.

Inizia il processo a Celeste: la donna si presenta in aula con le stampelle, dopo essersi buttata dalle scale per ottenere l’empatia della giuria. Il suo avvocato cerca ancora di mettere in cattiva luce Tracey, ma è qui che intervengono le figlie. Kristina e Jennifer fanno sentire la registrazione fatta alla madre, in cui confessa di aver pagato la detenuta perché l’aiutasse ad incastrare Tracey. Per Celeste non c’è più nulla da fare: viene condannata all’ergastolo, mentre Tracey viene rilasciata.

A caccia del vedovo d’oro, il cast

Julie Benz è Celeste;

Eli Gabay è Steven Beard;

Roan Curtis è Kristina Beard;

Georgia Bradner è Jennifer Beard;

Justine Warrington è Tracey Tarlton;

Patricia Harras è Becky;

Beverley Elliott è Heather.

A caccia del vedovo d’oro, la storia vera

Come detto, il film-tv (il cui titolo originale è “Gold Digger Killer”, andato in onda nel 2021 su Lifetime) è tratto da un caso di cronaca realmente accaduto: Celeste Johnson ha conosciuto Steven Beard negli anni Novanta, mentre lavorava come cameriera. Nel 1995 si sono sposati, con la promessa da parte di lui di adottare le figlie di lei.

Il 3 ottobre 1999 Beard fu colpito allo stomaco mentre dormiva ed è morto tre mesi dopo. Tracey Tarlton fu accusata di omicidio, ma solo nel luglio 2000 decise di raccontare tutto, dopo aver scopre che Celeste si era risposata ed aver capito che la loro relazione nell’istituto psichiatrico era stata solo una farsa. Celeste aveva convinto Tracey ad uccidere Steve. Attualmente Celeste Beard sta scontando l’ergastolo.

A caccia del vedovo d’oro su RaiPlay

È possibile vedere A caccia del vedovo d’oro, oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.