A Ballando con le Stelle salta una testa in giuria? I rumors

Nonostante Ballando con le Stelle sia ancora nel pieno del programma, alla puntata finale manca ancora molto tempo, ci sarebbe un bel po’ di maretta nella giuria, a tal punto che circola un’indiscrezione secondo cui una giurata potrebbe andar via. Se fosse vero, si tratterebbe di un grande colpo di scena, poiché vorrebbe dire che gli animi sarebbero più che caldi.

Ma cosa sta succedendo? A rivelare questa voce è stato Gabriele Parpiglia secondo cui una persona potrebbe andar via e sarebbe in rapporti tesi sia con altri giurati che con la produzione del programma vera e propria.

Ballando con le Stelle, chi rischia di andar via tra i giurati

Ebbene secondo Parpiglia nella prossima edizione di Ballando con le Stelle potremmo non rivedere Rossella Erra, la “voce del popolo” del programma, che si scaglia spesso contro i giurati per difendere i vari concorrenti. Ma per quale motivo potrebbe non essere lei la giuria popolare della prossima edizione dello show di Milly Carlucci?

Secondo Parpiglia la Erra avrebbe rapporti tesissimi con due giurati, che avrebbero proprio tagliato i ponti con lei, arrivando anche a non salutarla. Una cosa che se fosse vera, vorrebbe dire che l’atmosfera nel corso degli appuntamenti serali potrebbe essere tutt’altro che gioviale tra i giurati o quanto meno dai tre interessati da quest’ultima indiscrezione. Ma secondo l’esperto di gossip ci sarebbe anche un’altra ragione per la quale la Erra potrebbe non essere confermata come “voce del popolo” nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, la produzione del programma non avrebbe gradito alcuni video che la giurata avrebbe girato dietro le quinte e mandati in onda a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Quest’ultima indiscrezione, però, potrebbe essere un po’ anomala, poiché il programma della Balivo è sempre in Rai, per cui è come se la Erra avesse “giocato in casa” e appare difficile credere che possa aver girato dei filmati all’insaputa della produzione di Ballando con le Stelle.

Intanto Parpiglia sembra esserne certo: “La sua conferma il prossimo anno? A oggi non è prevista“. Che la previsione sia vera – al momento – è difficile dirlo, la decisione di salutare Rossella Erra, inoltre, potrebbe non piacere al pubblico di Ballando con le Stelle che adora i suoi interventi e la sua ironia. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che, è bene chiarirlo, non hanno alcuna conferma da parte della diretta interessata e tantomeno dal programma. Ora che la voce è rimbalzata un po’ ovunque in rete, potremmo aspettarci una risposta da parte della giurata, oppure potrebbe scegliere la via del silenzio, anche perché il programma è ancora in onda e pettegolezzi del genere, potrebbero rovinare l’atmosfera. Staremo a vedere.