90° minuto per la stagione 2020/2021 potrebbe essere terminato con l’appuntamento di oggi pomeriggio: Paola Ferrari ed Enrico Varriale, infatti, in conclusione di puntata hanno realizzato i saluti finali, che di solito in tutte le produzioni televisive si svolgono nelle battute finali dell’ultima puntata.

Il campionato di Serie A non è ancora terminato: si giocherà domenica prossima l’ultima giornata. Perché quindi 90° minuto potrebbe non andare in onda? “Potrebbe essere l’ultima puntata di 90° minuto perché non sappiamo ancora gli orari che la Lega deciderà per l’ultimo turno” ha spiegato Paola Ferrari ai telespettatori.

Enrico Varriale, intervenuto poi per completare i ringraziamenti finali, ha poi aggiunto:

Vediamo che succede domenica: ovviamente se tutte le partite saranno in notturna, è chiaro che non ci sarà 90° minuto. Altrimenti ci saremo in un orario diverso, attorno alle 19:30.

La storica trasmissione, anche se dovesse trovare un calendario delle partite favorevole, non otterrebbe la linea da parte della rete prima delle 19:25: Rai 2 trasmetterà, infatti, i campionati europei di nuoto a partire dalle ore 18:00. Ora la palla passa alla Lega di Serie A, che dovrà decidere gli orari in cui si dovranno giocare gli ultimi dieci match di questa stagione.

L’ultima giornata di campionato potrebbe essere determinante per decidere le squadre che disputeranno la Champions League (in lotta Atalanta, Napoli, Juventus, con il Milan che potrebbe al termine della partita di questa sera essere già certo della qualificazione), ma soprattutto dovrebbe determinare la terza squadra, oltre a Parma e Crotone, che dovrà retrocedere in Serie B: a meno che il Torino non riesca ad ottenere almeno un punto, con pareggio o vittoria contro la Lazio martedì sera, Torino-Benevento sarà la partita decisiva per decidere chi delle due retrocederà.

I saluti finali a 90° minuto sono stati già fatti: ci sarà comunque una “seconda” ultima puntata domenica prossima? La risposta è nelle mani della Lega di Serie A.