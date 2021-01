Hanno debuttato su OnlyFans Elizabeth e Andrei, protagonisti di 90 Giorni Per Innamorarsi che abbiamo rivisto anche in 90 Giorni Per Innamorarsi: e poi… I due, che potremo riscoprire anche stasera in prima serata su Real Time, sarebbero tra le coppie più solide del programma.

Come vi avevamo già raccontato in passato, Elizabeth e Andrei hanno già avuto anche due figli e il loro matrimonio prosegue a gonfie vele. Notizia di pochi giorni fa, per altro, il loro debutto su OnlyFans, piattaforma social per adulti dove vengono pubblicate foto osé a pagamento. Come riportato dal magazine a stelle e strisce ScreenRant, infatti, la coppia per non perdere il fuoco della passione avrebbe deciso di dedicarsi a passatempi… molto hot.

Per questo, Elizabeth e Andrei ora avrebbero aperto un account OnlyFans dove pubblicherebbero loro foto molto intime, di coppia o singole. Secondo ScreenRant la notizia sarebbe trapelata dagli stessi fruitori dell’app (che devono pagare per visualizzare le fotografie osé di quanti le pubblichino online). A fare particolarmente notizia una foto del lato B di Elizabeth, che sul Social in questione sarebbe divenuta immediatamente virale.

Il vero scoop, tuttavia, è questo: le foto di Elizabeth e Andrei non starebbero diventando virali perché piacciono, ma per l’esatto motivo opposto. Come scrive ScreenRant dunque i due starebbero ricevendo milioni di visualizzazioni e click perché non piacciono affatto. I fan della coppia, su OnlyFans lasciano commenti molto negativi ai loro scatti. Elizabeth e Andrei vengono definiti “anti-sesso” oltre che con una lunga serie di altri epiteti che sicuramente non è il caso di ripetere qui.

Insomma, il paradosso è che stavolta i fruitori di OnlyFans non stiano effettivamente pagando per vedere foto che stimolino il loro piacere ma, al contrario, per poter sbeffeggiare le foto di Elizabeth e Andrei, anche incuriositi dal fatto che gli altri utenti del Social Network le definiscano (no, non esageriamo) orripilanti.

Forse verrebbe da chiedersi se i due decideranno mai di abbandonare la piattaforma per adulti che li sta rendendo celebri di recente. Di fatto però, anche e soprattutto in base a quanto pare stiano guadagnando negli ultimi giorni, verrebbe addirittura da complimentarsi con loro per l’intuito dimostrato. Pare infatti che la coppia di 90 Giorni Per Innamorarsi abbia già superato i 5000 dollari. Mica male!