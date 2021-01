90 Giorni per Innamorarsi: che fine hanno fatto Angela e Michael?

Li ritroveremo in prima serata su Real Time anche stasera a 90 Giorni per Innamorarsi Angela e Michael, discussa coppia del programma che tiene banco ancora oggi. I due, lui 30 anni e originario della Nigeria, lei 52 anni e originaria di Hazlehurst, si sono conosciuti attraverso la rete. Gli amici di Angela credevano che lei fosse incappata in una delle tanto rinomate (purtroppo) truffe amorose, ma lei ha voluto credere nella buona fede di Michael trasferendosi per qualche mese in Nigeria per poterlo frequentare di persona.

Nonostante le dispute e i litigi tra i due non siano mai mancati, che fine hanno fatto oggi? Se questa sera proprio sul canale 31 del digitale potremo continuare ad assistere al loro percorso all’interno dello show 90 Giorni per Innamorarsi, è altresì vero però che il docu-reality sia ormai stato registrato qualche anno fa. Anche per questo ad oggi sappiamo che le cose si siano nettamente evolute. Ma, per l’esattezza, come?

Dalle più recenti news che riguardano i nostri due protagonisti, scopriamo che Angela e Michael siano ancora felicemente sposati. La differenza d’età al momento non ha affatto inciso sul loro rapporto e, al contrario, la giovinezza di Michael avrebbe anche spinto Angela a prendersi molta più cura di lei. Come riportato dal magazine ScreenRant.com, infatti, scopriamo che Angela sia notevolmente dimagrita.

L’infermiera avrebbe perso molti chili sottoponendosi ad una dieta rigidissima che tuttavia avrebbe fatto per apparire ancor più bella agli occhi del marito. Dal canto suo, Michael in una recente pubblicazione su Instagram ricorda alla moglie Angela che i suoi anni non solo lei li porti benissimo, ma che la rendano proprio per questo ancor più bella e affascinante ai suoi occhi, ragioni per le quali si sarebbe convinto a sposarla.

Insomma, tra Angela e Michael le cose continuerebbero ad andare a gonfie vele. Così tuttavia non è sempre stato in passato. Come vedremo anche nell’episodio di questa sera, molti sono stati gli inghippi tra i due negli anni scorsi, soprattutto a causa delle differenti società nelle quali sono rispettivamente cresciuti. La famiglia di Michael inizialmente avrebbe voluto sottomettere Angela, cosa che lei non ha mai accettato. Come proseguiranno le cose tra i due, a tal proposito? Anche se già sappiamo che tutto sia finito per il meglio, potremo comunque scoprirne di più proprio questa sera alle 20:35 su Real Time.