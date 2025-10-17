“738 giorni – I due anni di guerra che hanno cambiato il Medioriente”: in onda venerdì 17 ottobre alle 21.00 su Sky TG24

A due anni dall’inizio dell’escalation tra Israele e Palestina, Sky TG24 presenta un approfondito documentario intitolato “738 GIORNI – I DUE ANNI DI GUERRA CHE HANNO CAMBIATO IL MEDIORIENTE”. L’appuntamento è previsto per venerdì 17 ottobre alle 21.00, con repliche sabato 18 alle 18.30 e domenica 19 alle 15.00, oltre alla disponibilità in modalità on demand.

Un racconto dettagliato di un conflitto complesso

Il documentario ripercorre con rigore e profondità gli eventi più rilevanti dal 7 ottobre 2023, data di inizio delle ostilità, fino alla firma della Dichiarazione di Sharm El Sheik del 13 ottobre 2025, un accordo che ha rappresentato una svolta diplomatica nel lungo confronto mediorientale. Attraverso l’utilizzo di immagini emblematiche, testimonianze dirette e le voci dei protagonisti coinvolti, il racconto mette in luce la complessità di un conflitto che ha inciso profondamente sul panorama geopolitico globale.

Impatti umani, politici e sociali del conflitto

Il documentario non si limita a una semplice cronologia degli eventi, ma si concentra anche sugli effetti devastanti di questa guerra, evidenziando le conseguenze umane, politiche e sociali. Le testimonianze raccolte restituiscono le emozioni e le tensioni vissute dalle popolazioni coinvolte, mostrando come il conflitto abbia generato sfide immense e lasciato molte questioni irrisolte.

L’opera si propone così come una ricostruzione rigorosa e toccante, capace di offrire al pubblico una visione chiara e completa di un periodo cruciale per il Medio Oriente. La narrazione contribuisce a comprendere non solo i fatti storici, ma anche le implicazioni più profonde, che continuano a influenzare la stabilità regionale e internazionale.