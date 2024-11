L’appuntamento è fissato per il 29, 30 novembre e 1 dicembre in diretta dal teatro dell’Antoniano di Bologna. Stiamo parlando della sessantasettesima edizione dello Zecchino d’oro. La celebre rassegna internazionale di canzoni per bambini inventata e portata al successo da Cino Tortorella, torna anche quest’anno con una nuovissima edizione, diretta e condotta, come accade da qualche anno da Carlo Conti.

Quest’anno dunque il Re del venerdì sera televisivo con il suo Tale e quale show, raggiungerà un piccolo, grande record. Sarà infatti il direttore artistico delle due principali rassegne di canzoni in Italia. Quella dei più piccini, ovvero lo Zecchino d’oro e quella dei più grandi, ovvero il Festival della canzone italiana di Sanremo. Oggi qui parliamo del Festival per i più piccoli.

Lo Zecchino d’oro si svolgerà, come sempre, dal teatro dell’Antoniano di Bologna i pomeriggi di venerdì 29 e sabato 30 novembre e la sera di domenica 1 dicembre, il tutto naturalmente in diretta sulla Rete 1 della Rai. Conduzione per la finale nella prima serata di domenica 1 dicembre per il direttore artistico Carlo Conti. I due appuntamenti pomeridiani invece, quello di venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024, che andranno in onda al posto di Vita e Sabato in diretta, avranno altri due conduttori.

Alla conduzione dei due appuntamenti pomeridiani ci saranno Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. Il primo cantautore, musicista, attore, ha viaggiato in lungo e in largo nel mondo dello spettacolo nostrano. Lorenzo ha già collaborato con l’Antoniano di Bologna, fra le sue canzoni ricordiamo “Puz Puz Puzzola” presente nell’edizione 2023 dello Zecchino d’oro.

Carolina Benvenga è un’attrice, conduttrice e pure lei cantante ed ha già condotto l’edizione dell’anno scorso dello Zecchino d’oro. Si sta lavorando alacremente per portare il mitico Topo Gigio fra i protagonisti dell’edizione 2024 dello Zecchino. Appuntamento dunque per i pomeriggi di venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024 per l’edizione numero sessantasette dello Zecchino d’oro con la conduzione di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni e la finalissima nel prime time di domenica 1 dicembre con Messere Carlo Conti, il tutto ovviamente in diretta su Rai1.