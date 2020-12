5 serie tv da vedere in streaming su Infinity durante le feste

Il catalogo di Infinity è la scelta ideale per un appuntamento tv capace di riunire tutta la famiglia. Oltre ai tanti film la piattaforma disponibile, su pc via browser, attraverso app su smartphone e tablet, ma anche su Smart Tv e come applicazione della Fire Stick di Amazon, ospita diverse serie tv e fiction italiane prodotte da Mediaset.

Per quanto riguarda il mondo della serialità straniera Infinity ha sicuramente il suo punto di forza sugli episodi di serie tv trasmessi in contemporanea con i canali Premium e disponibili on demand nelle settimane successive, i cofanetti realmente completi sono pochi. Però qualcosa di interessante da vedere non manca sia tra novità da scoprire che per fare un tuffo nei ricordi.

Natale con lo streaming: 5 serie tv da vedere su Infinity

A.P. Bio Natale a scuola

Le prime due stagioni di A.P. Bio sono disponibili su Infinity e se si corre nel recupero di questa comedy si raggiunge anche la terza stagione attualmente in onda su Premium Stories e disponibile anche sulla piattaforma. Protagonista è un professore di etica a Harvard che dopo un fallimento professionale torna nella sua città Natale dove un vecchio amico lo assume nel liceo della città per insegnare biologia in un corso avanzato.

Se la prima stagione è troppo costruita sulla voglia di vendicarsi del protagonista e sul tentativo di trovare il modo per lasciare la città, nella seconda la serie prende più la forma di una commedia lavorativa e trova un proprio divertente equilibrio tra i vari improbabili protagonisti, dall’assistente del preside ai poveri alunni tra i migliori della scuola che vorrebbero avere un insegnante che li prepari al college e si ritrovano con uno che pensa solo a come lasciarli.

Prodigal Son per le feste in famiglia

Se tuo padre è un famoso serial killer sicuramente il Natale non sarà una festa proprio tranquilla. La prima stagione di Prodigal Son è completamente disponibile su Infinity, pronta per essere recuperata durante le feste in vista della seconda stagione in arrivo a gennaio. La serie è costruita come un procedurale incentrato sui suoi protagonisti con una vicenda orizzontale che percorre tutta la serie e torna saltuariamente a fare capolino. Il protagonista è un esperto profiler che collabora con la polizia di New York ma deve fare i conti con i propri incubi personali e gli improvvisi ricordi dell’infanzia con il padre serial killer.

Un gran cast da Tom Payne a Micheal Sheen e Bellamy Young accompagna un classico poliziesco leggermente più oscuro e psicologicamente complesso rispetto al solito in cui il protagonista è lontano dall’immagine della perfezione.

The Big Bang Theory un classico per tutta la famiglia

Dodici stagioni e 279 episodi dovrebbero essere sufficienti per riempire le giornate di festa in lockdown, in compagnia di The Big Bang Theory, comedy cult degli ultimi anni che ha dato vita a uno spinoff Young Sheldon ancora in onda e che racconta l’infanzia di uno dei protagonisti, Sheldon Cooper, genio della fisica ma incapace nei rapporti umani. Al centro di The Big Bang Theory c’è un gruppo di scienziati, ricercatori, studiosi, abili nel proprio lavoro, appassionati di giochi di ruolo e di fumetti, ma totalmente inadatti nelle relazioni interpersonali. A scuotere il loro universo ci pensa Penny, vicina di casa avvenente e “normale” che riesce a far breccia nel loro chiuso castello di scienza.

I Cesaroni per un Natale all’italiana

Come detto in apertura le fiction italiane targate Mediaset non mancano su Infinity e allora le feste potrebbero essere l’occasione giusta per rivedere un vecchio titolo di successo di Canale 5, quei Cesaroni che hanno fatto divertire milioni di italiani. Al centro una famiglia italiana allargata, tra amori, passioni, amicizie e rapporti tra fratellastri che cambiano nel corso del tempo perchè mettere un freno all’amore non è mai facile.

22.11.63 le feste con la storia

Il 22 novembre del 1963 è una data chiave della storia degli Stati Uniti e del mondo intero, è il giorno in cui a Dallas viene ucciso il Presidente John Fitzgerald Kennedy. 22.11.63 (o 11.22.63 seguendo il metodo di datazione anglosassone) è il titolo della miniserie presente su Infinity adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. Protagonista è un professore che trova il modo di tornare indietro nel tempo e cercare di impedire l’assassinio del Presidente per provare a cambiare la storia. Ma siamo sicuri che la storia voglia essere cambiata?

La miniserie, da otto episodi che si finisce in un paio di pomeriggi di festa, racconta gli Stati Uniti a cavallo tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 per arrivare tra razzismo, povertà e violenza, il tutto con uno stile scorrevole e piacevole capace di incuriosire il pubblico senza porlo davanti a una semplice lezione di storia capovolta.