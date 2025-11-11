5 serie da vedere in questa settimana

Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e Mediaset Infinity: sono diverse le piattaforme che offrono una vasta gamma di serie tv che meritano di essere viste. Alcune sequel di fiction giù di successo, mentre altre nuove e originali. Del resto la stagione autunnale invoglia a stare in casa a godersi una bella serie tv; ma quale scegliere per non sbagliare? In primis non bisogna farsi condizionare dalle tendenze o dal passaparola social, ma è consigliabile optare per un genere che piace. Dal thriller psicologico alle comedy leggere, al romantico. la proposta è varia: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Di seguito 5 serie che hanno ottenuto il favore del pubblico e che hanno ricevuto diversi consensi anche dalla critica. Serie che sono ben realizzate, con una narrazione fluida che coinvolge e non annoia, e che emozionano soprattutto negli episodi finali. Selezionarle non è stato facile, ma sicuramente la scelta sarà condivisibile da molti. La prima è Il disastro dell’Heweliusz, visibile su Netflix e ricca di colpi di scena. Ambientata in Polonia ripercorre il dramma del traghetto MS Jan Heweliusz che affondò nel Mar Baltico nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 1993 a causa di una violenta tempesta. La storia è centrata soprattutto sui famigliari dei 55 morti decisi ad avere risposte certe sull’accaduto.

Altra serie in onda su Netflix che merita attenzione è Terrazza Sentimento, una docu-serie che ripercorre lo scandalo che ha coinvolto digital-guru Alberto Genovese. Il titolo è ripreso dalla terrazza della casa milanese dell’imprenditore dove venivano organizzati eventi che celavano abusi, droghe, e dipendenze. Una serie che cerca di fare chiarezza sull’accaduto che per settimane è stato al centro della cronaca e che ha rivelato verità scandalose su un mondo offuscato da troppo silenzio.

Harlan Coben’s Lazarus e All’s Fair: due serie da non perdere

Harlan Coben’s Lazarus è tra le nuove serie di Prime Video che è entrata nella top ten: ha una trama avvincente. Thriller che racconta la storia di Sam Claflin, che ritorna nella sua città di origine dopo il suicidio del padre, una morte inspiegabili. Sam comincia ad essere tormentato d’alcune visioni che lo riportano proprio alla morte del genitore e che gli fanno scoprire una serie di verità su omicidi accaduti ben 25 anni prima.

Promossa su Disney+ All’s Fair che mette in primo piano la forza delle donne. Racconta la scelta di alcune avvocatesse, capitanate da Kim Kardashian che interpreta Allura, di lasciare uno studio legale dominato da uomini per aprirne uno tutto al femminile. Qui si scontrano che divorzi e separazioni milionarie, ma si trovano anche ad risolvere situazioni non facili.

Wild Cards, nella top di Rai Play

Nella top di Raiplay merita di essere vista la serie Will Cards. Un prodotto ben realizzato sia nella regia che nella sceneggiatura e che ha ricevuto l’applauso del pubblico. L’incontro tra il detective in declino Cole Ellis e Max Mitchell, una brillante truffatrice in libertà vigilata determina per entrambi un momento di riscatto. I due vengono coinvolti entrambi in un’indagine che potrebbe dare ad entrambi una nuova possibilità di vita.

Le serie disponibili sulle varie piattaforme sono davvero tante, selezionare quelle più meritevoli non è sempre facile visto che molto dipende anche dai gusti personali. Tuttavia l’offerta è cos’ ricca che riesce a soddisfare tutti, anche chi è molto esigente.