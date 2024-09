Ormai il count down per il debutto di questa sua nuova avventura professionale è giunto quasi al termine. Lunedì 16 settembre partirà alle ore 17 la nuova avventura professionale di Serena Bortone su Rai Radio 2. Nuova avventura con un programma nuovo di zecca dal titolo 5 in condotta. Sarà un’ora quotidiana, dal lunedì al venerdì, in cui la giornalista e conduttrice romana terrà un filo diretto con il pubblico dei radioascoltatori di Radio 2.

5 in condotta sarà la ripartenza di Serena Bortone dopo la lunga ed in qualche modo travagliata stagione televisiva dello scorso anno che l’ha vista impegnata nei fine settimana dell’access time di Rai3 con Che sarà. Titolo e programma che è stato cancellato e di cui al momento non si sa ancora chi ne prenderà lo slot. Ma torniamo al presente e al futuro di Serena Bortone che sarà dunque questo 5 in condotta.

TvBlog vi ha già dato conto di come sarà questa nuova trasmissione di Radio 2 e oggi aggiunge altri tasselli al mosaico che il pubblico radiofonico (e anche televisivo grazie alla visual radio disponibile sul canale 202 del digitale terrestre) potrà apprezzare da lunedì 16 settembre. Parliamo degli ospiti che nel corso delle prime emissioni si avvicenderanno in questo nuova trasmissione.

Fra gli ospiti che animeranno le prime puntate di questo nuovo programma TvBlog può anticiparvi la rapper campana Big Mama. La giurata, opinionista e discografica Mara Maionchi. Lo scrittore, sceneggiatore, autore televisivo di tante serate speciali, fra queste Viva il 25 aprile e Binario 21, Francesco Piccolo. Il compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi. Il giornalista, scrittore ed ex direttore del Corsera Paolo Mieli. L’ex cantante e discografica Caterina Caselli.

Gli altri ospiti delle prime puntate di 5 in condotta saranno Francesca Pascale, il cantante Albano. l’attrice Pilar Fogliati ed il comico Lillo. Appuntamento dunque con 5 in condotta da lunedì 16 settembre 2024 alle ore 17, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta su Rai Radio 2 con Serena Bortone ed in visual radio sul canale 202 del digitale terrestre.