5 in condotta, il nuovo programma per Radio 2 di Serena Bortone, ecco come sarà (Anteprima TvBlog)

Dopo le molteplici vicissitudini che hanno costellato il suo percorso professionale degli ultimi tempi, pare che sia stata ritrovata una pace professionale per Serena Bortone. La giornalista conduttrice nell’ultima stagione tv di Che sarà nel fine settimana di Rai3 andrà in onda con un nuovo programma stavolta non più televisivo, ma radiofonico. Il passaggio alla radio di Serena Bortone è stato alla fine della fiera un qualcosa di naturale, o se preferite un colpo di teatro che ha spiazzato più d’uno, sia fuori che dentro la Rai. Anche perchè il mezzo radiofonico, senza la “distrazione” dell’immagine televisiva, permette un approccio più diretto con il pubblico. Sarà proprio il dialogo e la connessione con il pubblico, l’elemento centrale del nuovo programma di Serena Bortone, il cui titolo sarà “5 in condotta“.

5 in condotta per Serena Bortone ed il suo approdo su Rai Radio 2

Un titolo un po’ ironico da accostare all’immagine della giornalista romana che di certo non ha mai nascosto le sue idee e i suoi pensieri esponendoli in maniera diretta. Arrivando pure in taluni casi ad avere degli scontri con i propri dirigenti per portare avanti le proprie convinzioni. Cosa questa che le è costata pure un procedimento disciplinare da parte della Rai, azienda in cui milita da tantissimi anni. Dai tempi dei suoi esordi con un altro giornalista che non aveva peli sulla lingua, ovvero il grande Mino Damato. Conduttore di tantissimi programmi di successo, uno su tutti Alla ricerca dell’Arca nel prime time del sabato di Rai3, in cui collaborava proprio una giovanissima Serena Bortone.

Rai Radio 2 la nuova casa professionale di Serena Bortone

Ora però come accennavamo, ecco l’approdo su Radio 2 di Serena Bortone, dove trova una direttrice, Simona Sala, che l’ha fortemente voluta nella sua squadra e con cui c’è piena sintonia. Il titolo del programma ve lo abbiamo già detto: 5 in condotta, inteso anche orario di messa in onda, ovvero le cinque del pomeriggio. Ma come sarà questa nuova trasmissione la cui partenza è fissata per lunedì 16 settembre, per una messa in onda quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Radio 2?

Come sarà 5 in condotta ?

Sarà un vero e proprio dialogo con il pubblico. Serena interrogherà i radioascoltatori su alcuni temi d’attualità, ma anche su grandi argomenti della vita sociale di tutti noi. Li metterà di fronte ad alcuni dilemmi, che il pubblico dovrà in qualche modo indossare, per arrivare a dire come si sarebbe comportato al posto di chi è stato coinvolto direttamente in quella determinata situazione.

Il “5 in condotta” ad un personaggio della settimana

TvBlog vi può inoltre anticipare che per ogni settimana di messa in onda i radioascoltatori di Rai Radio 2 assegneranno il loro “5 in condotta” ad un personaggio che a loro giudizio se lo meriterà. Chissà a chi lo avrebbe assegnato il pubblico di Radio 2 se il programma fosse stato già in onda questa settimana? Magari al Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano protagonista di questi tempi di un caso che ha scosso tutti i media? Chissà..

5 in condotta in diretta dalla sala D di via Asiago in Roma

Insomma un programma di grande respiro sociale, che Serena Bortone sarà certamente in grado di condurre nel migliore di modi. L’appuntamento dunque è da lunedì 16 settembre, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 17 con 5 in condotta, dalla sala D del centro di produzione di via Asiago in Roma,programma diretto e condotto da Serena Bortone su Rai Radio 2.