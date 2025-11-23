5 grandi serie da (ri)guardare su Rai Play

Un’occasione per recuperare dei prodotti molto interessanti, se ve li eravate persi quando sono stati trasmessi la prima volta.

RaiPlay è una delle piattaforme streaming più ricche di contenuti italiani e internazionali, con una vasta selezione di serie TV che spaziano tra diversi generi. Se siete alla ricerca di nuove (o vecchie) gemme da rivedere comodamente dal divano, ecco cinque serie imperdibili da non perdere.

Tra gialli, storie d’amore e avventure mozzafiato, queste produzioni vi terranno incollati allo schermo, offrendo emozioni a non finire.

I classici di Rai Play

Il Commissario Ricciardi è una serie che conquista fin dal primo episodio, con il suo mix di giallo, mistero e psicologia. Ambientata nella Napoli degli anni ’30, la storia ruota attorno a Luigi Ricciardi, un commissario di polizia dotato di un dono (o maledizione): è in grado di vedere l’ultima immagine di chi è morto. Questo potere lo porta a risolvere crimini particolarmente intricati, ma anche a combattere con i suoi demoni interiori e con una città che, pur essendo avvolta da una patina di fascino, nasconde un lato oscuro e violento. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, è un perfetto connubio di atmosfera noir e una trama coinvolgente, che esplora il lato più umano del protagonista.

Tratta dal celebre romanzo di Sally Rooney, Normal People è una serie che affronta temi universali come l’amore, l’identità e le difficoltà della crescita. Seguiamo la relazione tra Connell e Marianne, due giovani che si incontrano al liceo e si trovano a fare i conti con il loro rapporto, che evolve nel corso degli anni, tra gioie e drammi. La serie è un ritratto intimo e sensibile di due ragazzi che cercano di trovare se stessi in un mondo che li mette alla prova.

Se siete appassionati di avventure mozzafiato, Blood & Treasure è la serie che fa per voi. Un mix di azione, mistero e archeologia, che segue il cacciatore di tesori Danny McNamara e l’esperta di antichità Lexi Vaziri mentre cercano di fermare un’organizzazione criminale che traffica in opere d’arte e reliquie storiche. Tra scenari esotici e enigmi legati alla storia antica, la serie tiene lo spettatore incollato con continui colpi di scena e una trama che mescola mistero, azione e intrighi internazionali.

Il Cacciatore è una serie drammatica che racconta la lotta di un pubblico ministero siciliano contro la mafia. Ispirata a fatti realmente accaduti, la serie segue Saverio Barone, un magistrato che dedica la sua vita a combattere Cosa Nostra. Ambientata negli anni ’90, Il Cacciatore non è solo un racconto di lotta alla criminalità, ma anche un intenso dramma umano, che esplora i dilemmi morali e le difficoltà di chi si trova a fronteggiare un nemico potente come la mafia. Con una narrazione tesa e avvincente, il protagonista, interpretato da Francesco Montanari, si trova a navigare tra le difficoltà personali e professionali, mentre la tensione cresce in un’epoca di grandi cambiamenti per l’Italia.

Il Commissario Montalbano è una delle serie italiane più amate, un vero e proprio classico che non smette mai di affascinare. Basata sui romanzi di Andrea Camilleri, la serie racconta le indagini del commissario Salvo Montalbano, un uomo sagace e dal carattere fermo, che si occupa di casi di crimine in una Sicilia intrisa di tradizione, bellezza e complessità. Con oltre 20 stagioni alle spalle, Il Commissario Montalbano rimane una pietra miliare della TV italiana.