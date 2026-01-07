5 film horror da guardare su Paramount

Destreggiarsi tra la giungle di piattaforme digitali per lo streaming, è più difficile di quanto possa sembrare. L’idea di guardare un film ma dover cercare per ore un titolo adatto scoraggerebbe chiunque. Se è di horror che avete voglia, dunque, sono questi i 5 film che vi convinceranno. Si trovano tutti su Paramount in streaming e disponibili per chiunque abbia un abbonamento sulla piattaforma.

Grandi classici che potreste esservi persi, piccole perle da scoprire, ce n’è davvero per tutti. Che stiate cercando una serata popolata da fantasmi, in compagnia di un sanguinoso killer o tormentati da incubi paranormali, segnate subito questi 5 titoli horror pazzeschi.

Su Paramount ci sono 5 film horror che non puoi perdere

Tra i grandi classici senza tempo che nessun amante del genere horror può perdere, c’è senza dubbio “Rosemary’s Baby”. Uscito nelle sale nel 1968 ed estremamente in anticipo sui tempi, questo capolavoro di Roman Polanski ha dettato le regole del gioco. Una giovane coppia è in attesa del primo figlio. Un momento di confusione e grandi emozioni per Rosemary (Mia Farrow) che presto si trasformerà in un incubo senza fine. Suo marito, infatti, ha appena siglato un patto col diavolo.

Sulla scia dei must-see, un titolo tutto italiano: “Suspiria” di Dario Argento ha tutto ciò che un appassionato del genere cerca in un film. Una ragazza innocente e indifesa, strani avvenimenti inquietanti, paranormale, sangue e quel gusto onirico e un po’ surreale che Argento infonde in tutta la sua filmografia. Dal 1977 fino ad oggi, “Suspiria”, non ha perso smalto, anzi.

Alle porte del nuovo Millennio, un giovane Robert Downey Jr. è uno spietato serial killer che tormenta i sogni – e gli incubi – di una donna: “In Dreams” (1999) è un thriller-horror di grande azione e che vi terrà facilmente incollati allo schermo. Indizi che appaiono in strane visioni notturne, il sangue che continua a scorrere e un mistero da risolvere.

Per gli amanti degli slasher, non può mancare uno dei titoli più apprezzati del genere: “Venerdì 13” (2009) è un capitolo particolarmente riuscito di una lunghissima saga di remake, reboot, prequel e spin off. Il misterioso e sanguinario Jason Vorhees torna a tormentare gli ignari campeggiatori di Crystal Lake Camp, con il suo machete e l’ormai iconica maschera da hockey.

Infine, il recentessimo “Appartamento 7A”, uscito nel 2024 e che ha registrato un ottimo successo di critica e pubblico. Una ballerina di grande talento e straordinaria ambizione ha un grave infortunio che la connette a misteriose forze del male. Come tutti gli altri titoli citati, in streaming su Paramount+ con regolare abbonamento.