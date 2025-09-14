4 Ristoranti, ristoratore svela la “bufala” dietro l’assegno ricevuto da Alessandro Borghese a fine trasmissione: non si può incassare!

Un ex concorrente del celebre programma di Sky, 4 Ristoranti, ha svelato un dettaglio sorprendente che riguarda il premio in denaro consegnato da Alessandro Borghese. L’assegno che vediamo in televisione non è incassabile: si tratta soltanto di un gesto scenico, utile allo spettacolo ma privo di valore effettivo.Il successo di “4 Ristoranti” e la formula

Un ex concorrente del celebre programma di Sky, 4 Ristoranti, ha svelato un dettaglio sorprendente che riguarda il premio in denaro consegnato da Alessandro Borghese. L’assegno che vediamo in televisione non è incassabile: si tratta soltanto di un gesto scenico, utile allo spettacolo ma privo di valore effettivo.

Il successo di “4 Ristoranti” e la formula che non stanca

Dal 2015 il programma condotto da Alessandro Borghese continua a essere uno dei format più amati dal pubblico. Ogni puntata mette in competizione quattro ristoratori della stessa zona, chiamati a giudicarsi a vicenda su location, menù, servizio e conto. A stabilire il verdetto finale, naturalmente, c’è anche il voto del conduttore.

Il carisma e l’ironia di Borghese sono parte integrante del successo dello show: con il suo stile coinvolgente, riesce a rendere appassionante non solo la sfida tra i ristoratori, ma anche le dinamiche dietro le quinte. E proprio da dietro le quinte arriva una rivelazione che ha lasciato molti fan sorpresi.

La rivelazione di Giorgio Caruso: l’assegno è solo scenico

A parlare è stato Giorgio Caruso, proprietario del ristorante Lievità, che ha partecipato e vinto una delle puntate del programma. In un’intervista rilasciata a Dissapore, lo chef ha raccontato la sua esperienza, rivelando alcuni dettagli che il pubblico non conosce.

Secondo Caruso, i concorrenti sono tenuti a rispettare regole precise: tra queste, la chiusura del locale al pubblico durante le registrazioni. Ecco perché i clienti che appaiono in trasmissione sono spesso amici, parenti o habitué invitati appositamente per facilitare i tempi televisivi.

Ma la curiosità che ha colpito di più riguarda il premio in denaro. L’assegno da 5.000 euro che Alessandro Borghese consegna al vincitore a fine puntata non è utilizzabile: è soltanto un oggetto simbolico pensato per la messa in scena.

Il vero premio: un bonifico (con tempi di attesa)

In realtà, il vincitore riceve la somma promessa solo entro tre mesi dalla messa in onda della puntata, tramite bonifico bancario. Un dettaglio che ha stupito molti telespettatori, abituati a credere che quell’assegno gigante fosse immediatamente spendibile.

Caruso stesso ha raccontato:

“Il premio arriva sul conto corrente del vincitore tramite bonifico entro tre mesi dalla messa in onda. I soldi non sono tanti e gli attrezzi sono costosi, ma se spesi per queste cose possono mandare un segnale positivo allo staff.”

Una vittoria più simbolica che economica

Seppur la cifra non sia altissima per un’attività ristorativa, partecipare e vincere a 4 Ristoranti porta benefici che vanno ben oltre i 5.000 euro. La visibilità garantita dal programma può tradursi in nuove prenotazioni, clienti curiosi di provare il locale e, in alcuni casi, una crescita significativa della notorietà del ristorante.

Molti ex concorrenti, infatti, hanno confermato che la vera vittoria non è tanto l’assegno di Borghese, quanto il ritorno di immagine e l’impatto mediatico che la partecipazione porta con sé.