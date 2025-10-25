4 Ristoranti, problemi per Alessandro Borghese e la troupe del programma

Alessandro Borghese e lo staff di 4 Ristoranti sono stati vittima di un episodio spiacevole durante le registrazioni.

4 Ristoranti è uno dei format televisivi più seguiti di Sky. Condotto da Alessandro Borghese, il programma ha raggiunto il traguardo dei dieci anni di messa in onda ed è ancora oggi tra i prodotti più seguiti del palinsesto. Durante la registrazione, pare sia accaduto un imprevisto.

Cosa è successo nel backstage di 4 Ristoranti

La trasmissione di Alessandro Borghese è rimasta vittima di un improvviso blackout. La troupe del programma è stata impegnata, fino allo scorso weekend, con le registrazioni presso l’agriturismo Il Torrione del Trebbia, e pare che ci siano stati problemi a causa della mancanza inaspettata della corrente. Un episodio che ha colpito l’intero luogo, dato che sono arrivate in quelle stesse ore altre segnalazioni.

“Interruzioni dell’energia elettrica senza avviso o con comunicazioni tardive o errate“, sono stati quindi denunciati i disagi a Bobbio da parte del gruppo di minoranza Insieme Cambiamo Bobbio. I disagi sono stati registrati sul territorio della Valtrebbia da parte di Enel Distribuzione.

Come funziona il programma

Nel format ci sono quattro ristoratori che condividono una caratteristica e che si sfidano a colpi di piatti, originalità e gusto. Alla fine ognuno ottiene il titolo di migliore in una categoria specifica e si aggiudica il “dieci” dello chef Alessandro Borghese. Ogni concorrente invita inoltre nel proprio ristorante i tre sfidanti, accompagnati dal conduttore, che deve in primis ispezionare con attenzione la cucina in modo da controllare gli elevati standard di pulizia e ordine. Una valutazione che continua anche durante il pasto, quando viene tra l’altro valutato il personale in base all’accoglienza, al servizio e alla preparazione.

I partecipanti sono tenuti a commentare in primis i cibi che assaggiano e poi a stilare la propria classifica, realizzando così una vera e propria pagella. In questo modo assegnano un punteggio che va da 0 a 10 in base a location, menu, servizio e conto, ma anche in base alla quinta categoria – lo special – che presenta delle differenze in ogni puntata ma che diventa il piatto comune delle quattro tavolate.