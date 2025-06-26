4 Ristoranti, parte la “denuncia” di Alessandro Borghese e della produzione

Il conduttore, assieme agli addetti ai lavori, hanno allertato il pubblico del programma su quanto sta accadendo: il comunicato ufficiale

Alessandro Borghese e la produzione di 4 Ristoranti hanno comunicato una truffa che sarebbe in atto a nome del programma Sky con l’intenzione di allertare soprattutto i ristoratori riguardo a questo pericolo. Una comunicazione ufficiale del tutto inaspettata, non era mai accaduto prima che il format in onda anche su Tv8 fosse utilizzato per un inganno.

Proprio per questo motivo il famoso conduttore e la produzione hanno spiegato in modo chiaro cosa sta accadendo, invitando a prestare attenzione qualora arrivasse una telefonata a nome del programma. Il post, pubblicato sui vari profili ufficiali, ha ricevuto in poco tempo molti like e commenti.

4 Ristoranti e la truffa in corso, la comunicazione del programma

Il programma e Alessandro Borghese hanno condiviso un post sui social in cui spiegano di aver ricevuto alcune segnalazioni secondo cui ci sarebbero malintenzionati che, a nome del programma, provano a truffare i proprietari dei ristoranti, spacciandosi per la produzione e chiedendo soldi per poter partecipare al format.

Il programma ha chiarito subito che se si riceve una telefonata del genere, bisogna prestare attenzione e soprattutto non pagare: “Si tratta di una truffa: la partecipazione al programma è completamente gratuita e la selezione dei ristoranti è a cura esclusiva della produzione Sky. Invitiamo a prestare attenzione e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti“, questo l’invito della produzione. 4 Ristoranti è un programma di grande successo, giunto ormai alla sua decima edizione ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

In onda su Sky, ma anche su Tv8, il programma vede sfidarsi 4 ristoratori per ricevere il premio di “miglior ristoratore” della categoria per cui si compete, che può essere legata al luogo, all’offerta, alla tipologia e ad altri fattori. Un format innovativo che piace moltissimo e che, grazie alla competenza di Alessandro Borghese, regala allo spettatore anche la spiegazione di un universo, quello della ristorazione, non conosciuto da tutti.

Partecipare a 4 Ristoranti, oltre alla vittoria economica – il primo classificato si aggiudica un assegno di 5000 euro da investire nella propria attività – al premio e a una particolare polizza assicurativa, dà tantissima visibilità ai partecipanti. Per questo riuscire a partecipare è un’occasione cui ambiscono molti ristoratori, lo sapranno bene le persone che hanno messo in piede questa truffa. Puntando sul desiderio di prendere parte allo show di Borghese, riescono a ottenere soldi da poveri malcapitati. Adesso che la comunicazione del programma è ufficiale, la truffa in corso potrebbe avere le ore contate.

Basterà che il messaggio si diffonda, così che nessun altro ristoratore potrà cadere nell’inganno. Come hanno specificato nel comunicato, è soltanto Sky a selezionare i ristoranti a seconda delle tipologie di locale, cucina e offerta che stanno cercando.